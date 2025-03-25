ليس من مصلحة حكومة دولة جنوب السودان محاولة القفز الأعرج علي الحقائق الدامغة التي وثقتها أيام ويوميات حرب آل دقلو وعصاباتها العابرة للحدود حيث ثبت بياناً بالصوت والصورة مشاركة مرتزقة جنوبيين مع مليشيات التمرد السريع وحتي صباح اليوم تم القبض علي قناصة جنوبيين داخل البنايات المهجورة في قلب الخرطوم ..

■ العلاقات بين السودان ودولة جنوب السودان مفتوحة وليست هنالك أسرار .. والسودان الذي يستضيف أكثر من مليون لاجئ من أبناء دولة جنوب السودان من حقه ملاحقة العصابات الإجرامية في حدوده .. وعليه يجب علي أفندية الخارجية بدولة جنوب السودان تقليب الأمور جيداً قبل محاولة التعليق علي حديث الفريق ياسر العطا .. خارجية دولة جنوب السودان التي أغلقت فمها وأعينها عن فظائع وجرائم عصابات الجنوبيين مع مليشيا التمرد عليها الصمت عندما يرفع السودان صوته معلناً ملاحقته لأعدائه في كل مكان .. وخارجية دولة جنوب السودان تعلم يقيناً أن السودان لديه من الوثائق مايكفي لتحميل جنوب السودان مسؤولية مشاركة مواطنين جنوبيين في حرب الإبادة ضد أهل السودان الأبرياء ..

الكاتب/ عبدالماجد عبدالحميد