وزير خارجية السودان: بعد الخرطوم سيتوجه الجيش لكردفان ودارفور

أكد وزير الخارجية السوداني علي يوسف، أن استعادة الجيش للقصر الرئاسي وللمقار الحكومية الرئيسية في الخرطوم “هي الخطوة ما قبل الأخيرة لاستعادة وتحرير” العاصمة السودانية.

وقال يوسف في مقابلة مع قناتي “العربية” و”الحدث”، اليوم السبت، إن قوات الدعم السريع “انتهجت تدمير المؤسسات”، لذا فإن “العمل الرسمي لن يبدأ بصورة سريعة في الخرطوم”.

وكشف أنه “بعد تحرير الخرطوم، سيتوجه الجيش إلى جيوب (الدعم السريع) في كردفان ودارفور، وستتواصل العمليات العسكرية”.

وشدد وزير الخارجية السوداني على أن “الانتصار العسكري هو الحل لتحقيق السلام في السودان وليس التفاوض”، موضحاً أنه “بعد انتهاء الحرب يمكن التفاوض مع قوات الدعم السريع”.

كما أكد أن “الحكومة عرضت وقف إطلاق النار وخروج قوات الدعم السريع دون سلاح عبر أماكن محددة”.

كما قال يوسف إنه سيتم استثناء القوى السياسية التي “ارتكبت جرائم”، و”المتحالفين مع الدعم السريع” من العملية السياسية في المرحلة المقبلة.

في سياق متصل، قال وزير الخارجية السوداني إن أي دولة تعترف “بحكومة المنفى”، التي شكلتها قوات الدعم السريع وحلفائها، سيتم قطع علاقات السودان بها، موضحاً أنه “لا يمكن الاعتراف بحكومتين”.

وشدد على أن “سياسة السودان الخارجية لا تحمل متناقضات، وهي تُبنى على مصالحه”. وفي هذا السياق أوضح أن “روسيا وقفت إلى جانب السودان.. وعلاقتنا بها ليست مرتبطة بالقاعدة العسكرية على البحر الأحمر”.

كما قال يوسف إن إيقاف منحة الوكالة الأميركية للتنمية أثر على السودان، مضيفاً: “الأمر يشغل اهتمامنا”.

من جهة أخرى، قال وزير الخارجية السوداني، إنه يتم حالياً التواصل مع السعودية ومصر والكويت وقطر من أجل مرحلة إعادة إعمار السودان.

أخيراً قال يوسف إن موقف السودان “الرافض لمقترح ترحيل الفلسطينيين من غزة إلى السودان واضح”، مضيفاً: “لم يتم الاتصال بنا” بهذا الشأن من قبل الإدارة الأميركية.

العربية نت