شاهد بالفيديو.. على الطريقة السودانية.. فنان مصري يغني أغنية كوكب الشرق “رجعوني عنيك” ويقول: (ماذا لو كانت أم كلثوم من السودان)

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي, بمصر والسودان, مقطع فيديو لفنان مصري, ظهر من خلاله وهو يغني إحدى روائع الفنانة المصرية الشهيرة أم كلثوم. وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين, فقد قال الفنان المصري, قبل ترديده أغنية الفنانة الملقبة بكوكب الشرق “رجعوني عنيك”, (ماذا لو كانت أم كلثوم من السودان). https://www.facebook.com/reel/1150463509733768 وردد المطرب صاحب الصوت الجميل الأغنية على الطريقة السودانية بالسلم الخماسي عبر العزف على آلة “العود” وسط إعجاب الجمهور السوداني, الذي قام بمشاركة المقطع. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

ياسين محمد يكتب في الأخبار الفنية والمنوعات، ويتميز بتقديم تغطية شاملة للأحداث الثقافية والترفيهية.

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