وزير الزراعة يبحث في (الشمالية) مشاكل الزراعة ويشارك فى حصاد القمح

بدأ وزير الزراعة والغابات الاتحادي بروفيسور أبوبكر عمر البشرى والوفد المرافق له زيارة للولاية الشمالية تستغرق يومين يشارك فيها في تدشين أعياد الحصاد القومي ، وكان في استقباله بمطار دنقلا الدولي والي الولاية الشمالية الأستاذ عابدين عوض الله وأعضاء حكومته، وعقد وزير الزراعة والغابات الاتحادي اجتماعاً مشتركاً مع مجلس وزراء حكومة الولاية اطمأن من خلاله على جملة المساحات المزروعة في موسم الكرامة الأول بالولاية والبالغة ٤٥٠ ألف فدانا من جملة المساحة ٥٠٠ ألف فدانا ،حيث تمت زراعة مساحة ١٨٩ ألف فدانا من محصول القمح من جملة المساحة المستهدفة من المحصول البالغة ٢٠٥ ألف فدانا ،كما ناقش الاجتماع ترتيبات الولاية لزراعة العروة الصيفية والتي تستهدف فيها الولاية زراعة ٧٥٠ ألف فدانا ،

ورحب والي الولاية بزيارة وزير الزراعة والوفد المرافق له للولاية، مستعرضاً جهود حكومة الولاية لإنجاح الموسم الشتوي رغم الظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد.

كما تطرق إلى إنجازات حكومته في المجالات المختلفة، من جانبه تناول وزير الزراعة والغابات الاتحادي الميزات التفضيلية التي تتمتع بها الولاية الشمالية في المجال الزراعي والحيواني ،مؤكداً أهمية استخدام التقاوي المحسنة واتباع الحزم التقنية لزيادة إنتاجية الفدان مع الاهتمام بتوفير وحدات الطاقة الشمسية للمزارعين عبر التمويل الأصغر وتوطين التقاوي،

إلى ذلك أكد المدير العام لوزارة الإنتاج والموارد الاقتصادية بالولاية مهندس عثمان أحمد عثمان في تصريح لـ(سونا) اكتمال كافة الاستعدادات لإنجاح أعياد الحصاد القومي .

مشيرا إلى استعدادات الوزارة للدخول في الموسم الصيفي القادم، داعياً في هذا الصدد المزارعين للإقبال على زراعة الموسم في ظل الجهود الكبيرة التي تقوم بها الوزارة بالتعاون مع شركاء العملية الإنتاجية لتوفير المدخلات .