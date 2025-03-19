ردت الفنانة السودانية المثيرة للجدل وجدان الملازمين, في إحدى حلقاتها مع الصحفي أحمد دندش, على بعض الاتهامات التي توجه لها. وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين, فقد طرح مقدم البرنامج سؤال مباشر على الفنانة يتعلق باتهامها بالرقص الشاذ واستعراضها بجسدها في المسارح. https://www.facebook.com/reel/1324912478712402 المطربة ردت على “دندش”, وقالت بطريقة كوميدية أثارت ضحكات مقدم البرنامج: (انتو لسه ما شفتوا استعراض وهسا جيت مصر عشان أعمل عمليات الشفط والقصص). الخرطوم (أخبار الخليج 365)

ياسين محمد يكتب في الأخبار الفنية والمنوعات، ويتميز بتقديم تغطية شاملة للأحداث الثقافية والترفيهية.

كانت هذه تفاصيل خبر شاهد بالفيديو.. الفنانة وجدان الملازمين ترد على اتهامها بالرقص الشاذ واستعراضها بجسدها في المسارح: (انتو لسه ما شفتوا استعراض وجيت مصر عشان أعمل عمليات الشفط والقصص) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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