إلهام شاهين توضح سبب تغيّر صوتها..!

كشفت الفنانة إلهام شاهين تفاصيل دورها في مسلسل «سيد الناس»، الذي تجسد فيه شخصية «اعتماد الهواري»، المرأة القوية والمسيطرة، وأكدت أن الدور يمثل تحديا جديدا لها، مشيرة إلى أنها تحرص دائما على اختيار أدوار غير مكررة، حتى لو تطلب ذلك الغياب عن الساحة الفنية لفترة.

وقالت إلهام، في تصريحات صحافية، إن التمثيل ليس مجرد مهنة، بل هو شغف وفن يتطلب البحث عن الأدوار المختلفة، مشددة على أنها ترفض التواجد الفني لمجرد الظهور، وأوضحت: لا أحب تكرار نفسي، ودائما عندما أقدم دورا، لابد أن يكون فيه تحدّ وبذل مجهود، آخر دور قدمته كان عن مريضة بالزهايمر، وكان جديدا علي وعلى الشاشة، وقبله قدمت شخصية زعيمة جماعة داعش في مسلسل «بطلوع الروح»، وهو أيضا دور لم يسبق أن قدمه أحد من قبل، لذلك إذا وجدت شيئا جديدا أقدمه، أفعل ذلك، لكنني لا أحب المشاركة لمجرد التواجد، فهذا ضد مبادئي تماما.

وأضافت: عندما يعرض علي عمل، لابد أن يكون مختلفا عما قدمته سابقا، لا أعرف تكرار نفسي، فهذا يتعارض مع قناعاتي، ولهذا لا أشارك في كل موسم، مشيدة بتجربتها مع المخرج محمد سامي، مؤكدة أنه يمتلك رؤية إخراجية متميزة، ونجح في استخراج إمكانيات تمثيلية جديدة منها لم تكن تعلم أنها تمتلكها، وقالت: محمد سامي استطاع أن يخرج مني طبقة صوت لم أكن أعلم بوجودها، وهي الطبقة الصوتية التي استخدمتها في شخصية «اعتماد الهواري» في «سيد الناس»، كان من الصعب جدا أن أحافظ عليها، لأنها ليست صوتي الطبيعي الذي استخدمه عادة، وكان دقيقا جدا في التفاصيل، فكلما بدا صوتي أكثر رقة، كان ينبهني قائلا «لا، هذا صوت إلهام شاهين، وليس صوت اعتماد الهواري».

الأنباء الكويتية