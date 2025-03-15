“الإعلان الدستوري” في سوريا.. تكريس “حكم الفرد”؟

بين من اعتبره خطوة تكرّس إعادة إنتاج “حكم الفرد الواحد” وآخرين التمسوا فيه العديد من الإيجابيات، أخذ “الإعلان الدستوري” في سوريا، خلال الساعات الماضية، حيزا كبيرا من النقاش والأخذ والرد في سوريا.

حّمل النقاش آراءً حادة وهجومية ومحبطة من جهة، وأخرى مؤيدة وموضوعية ومتفائلة من جهة أخرى، واستهدف على وجه التحديد نصوصا اعتبرها خبراء قانون “إشكالية”، من منطلق أنها تتيح لرئيس المرحلة الانتقالي، أحمد الشرع، الاستئثار بالسلطة.

وانتشر نص “الإعلان الدستوري” بشكل رسمي، ليلة الجمعة، على الحسابات الخاصة بالرئاسة السورية، وجاء ذلك بعدما وقع عليه الشرع في قصر الشعب بدمشق، وبحضور اللجنة التي كلفها بصياغته، وبمشاركة رجال دين.

وتتألف الوثيقة المؤقتة من أربعة أبواب و53 مادة، وترسم المسار الذي ستمضي عليه البلاد ورئيسها الانتقالي، الشرع على صعيد عملية التنفيذ والتشريع والقضاء.

كما تحدد الشكل الذي ستكون عليه سوريا خلال السنوات الخمس المقبلة، وهي المدة التي حددها “الإعلان الدستوري” للمرحلة الانتقالية.

ويبدو ما سبق أمرا اعتياديا عند النظر إلى أي وثيقة دستورية.

لكن وخلال الغوص بتفاصيل البنود والنصوص والصلاحيات الممنوحة للشرع سرعان ما ترتسم صورة، وكأن شخصا ما بات يمسك بكل المفاصل والخيوط بيده، من الأعلى إلى الأسفل.

ولا يقتصر الأمر على ذلك فحسب، إذ كان لافتا أيضا وجود حالة من التضارب.

وانعكس هذا التضارب من “مبدأ الفصل بين السلطات”، الذي يؤكد عليه “الإعلان الدستوري” في البداية، وتخالفه عدة نصوص بعد ذلك بشكل غير مباشر.

ونصت المادة الثانية من الباب الأول المتعلق بالأحكام العامة أن “الدولة تؤسس لإقامة نظام سياسي يرتكز على مبدأ الفصل بين السلطات، ويضمن الحرية والكرامة للمواطن”.

هذه السلطات هي التشريعية والتنفيذية والقضائية. وفي حين ستكون السلطة موزعة ما بين هذه الهيئات المستقلة، فإن “الإعلان الدستوري” منح الشرع صلاحيات مطلقة على صعيد عمليات التعيين.

فمثلا منح “الإعلان الدستوري” للشرع صلاحية تعيين الوزراء وتعيين ثلث أعضاء مجلس الشعب وتعيين أعضاء المحكمة الدستورية العليا، بالإضافة إلى صلاحية إعلان حالة الطوارئ وتعيين أعضاء مجلس الأمن القومي.

وفي المقابل، لم يضع الإعلان أي مسار للمساءلة أمام الشرع، إذ لا يمكن محاسبته، وكذلك الأمر بالنسبة للوزراء، بحسب التصريحات التي أدلى بها أعضاء لجنة صياغة “الإعلان”.

وبموجب الإعلان أيضا سيكون الشرع متوليا لعدة مهام، وبالإضافة إلى رئيس الجمهورية يجمع كلا من مناصب: رئيس مجلس الوزراء، القائد العام للجيش والقوات المسلحة، رئيس مجلس الأمن القومي.

وتنص “المادة 31” أن الرئيس مع الوزراء هو “من يدير شؤون الدولة وينفذ القوانين ويشرف على عمل الحكومة”، بمعنى أنه لن يكون هناك منصب لرئيس الحكومة وسيقوم به الشرع بنفسه.

وفي “المادة 41″، يمنح “الإعلان الدستوري” رئيس الجمهورية القدرة على إعلان حالة الطوارئ بموافقة مجلس الأمن القومي الذي هو من يختار أعضائه بنفسه (الشرع).

وعلى صعيد الصلاحيات التشريعية فقد منح “الإعلان” للشرع حق الاعتراض على القوانين التي يقرها المجلس التشريعي. ولا يمكن كسر هذا الاعتراض إلا بأغلبية الثلثين.

كما أن للشرع صلاحية تشكيل لجنة عليا تختار ثلثي أعضاء البرلمان، إلى جانب الثلث الذي يعينه بشكل مباشر، وصلاحيات أخرى تمتد للقضاء، إذ تنص “المادة 47” على أن “الرئيس هو من يعين قضاة المحكمة الدستورية”.

ويعتبر المحامي السوري، غزوان قرنفل “أننا أمام نظام رئاسي مطلق”. وقال، لموقع “الحرة”، إن “الإعلان الدستوري هو مجرد رداء يراد منه إكساء مشروعية للسلطة القائمة، ومنحها صلاحيات مطلقة على المجتمع”.

قرنفل لا يرى أن الإشكاليات تتعلق فقط بـ”مبدأ الفصل بين السلطات”، الذي تخالفه عدة نصوص وبنود، بل تنسحب أيضا إلى نصوص أخرى.

فمن جانب، حدد “الإعلان الدستوري” مدة المرحلة الانتقالية بخمس سنوات، وهو ما يعتبره المحامي “خطوة باتجاه تعزيز قدرة السلطة الحالية للإمساك بمفاصل السلطة والدولة”.

وتابع متناولا بنودا أخرى بقوله: “عندما نتحدث عن دولة قانون ومواطنة لا يجب أيضا حصر منصب رئيس الجمهورية بفئة من فئة المجتمع”.

وأوضح: “لا يوجد أي ضرورة للنص المتعلق بتحديد دين رئيس الجمهورية كمسلم. عندما تضع ذلك تكون ألغيت مبدأ المواطنة وتكافؤ الفرص”.

وكذلك الأمر بالنسبة للبند الذي يحدد “الفقه الإسلامي كمصدر رئيسي للتشريع”، إذ يضيف قرنفل أنه كان ينبغي الإشارة إلى “الشريعة الإسلامية كمصدر من مصادر التشريع وليس المصدر الرئيسي الوحيد”.

ويعتبر الكاتب والصحفي السوري، عبد الحميد توفيق، أن “السلطة الحالية في سوريا هي ثورية بالمفهوم السياسي، ووصلت إلى تقاليد الحكم وأنهت نظاما متجذرا على كافة الصعد”.

وبالتالي من المتوقع أن تحصل “الكثير من التناقضات في المرحلة الأولى”، بحسب حديث توفيق لموقع “الحرة”.

علاوة على ذلك، يوضح الكاتب السوري أن تحديد المرحلة الانتقالية بخمس سنوات “لا يمكن اعتباره صيغة من الصيغ الديكتاتورية، بل صيغة ثورية لنقل البلد إلى حالة ذات طابع مؤسساتي.. أي حالة الدولة”.

ويشير توفيق إلى أن “سوريا في حالة حطام كامل”، وأن السلطة تواجهها تحديات داخلية وخارجية كبيرة. وعلى أساس ذلك يمكن فهم الشق المتعلق بتحديد المرحلة الانتقالية لمدة 5 سنوات.

وعند مقارنة سوريا مع دول خرجت من حروب وصراعات تجاوزت العقد، فإن المدة الانتقالية غالبا ما كانت تتراوح ما بين الست شهور والعامين، ويأتي تحديدها بخمس سنوات الآن كمدة متوسطة الأمد إلى طويلة.

وتقول الأكاديمية الباحثة السياسية، رهف الدغلي: “قد يكون من المفهوم إقرار هكذا مدة ولكن يُخشى أن يتخللهها محاولات غير جدية في تطبيق العدالة الانتقالية وحفظ السلم الأهلي”.

وأوضحت الدغلي، لموقع “الحرة”، أن المرحلة الانتقالية “فترة حذرة ويشوبها الكثير من المخاطر”.

وأضافت أنه “على السلطة أن تراعي التوازن بين تحقيق الشفافية في المحاسبة وبناء المؤسسات، ويتوجب عليها أيضا التعامل مع ضبط الأمن، وبناء ثقة في مؤسسات الدولة والتي بدورها ستكون كفيلة في عدم الوقوع بأعمال ثأر وانتقام”.

ويُخشى أن تكون المدة الطويلة بطيئة بعملية المحاسبة، مما يؤدي إلى الاحتقان وعدم ثقة والتوجه إلى حالات الانتقام والفوضى، في الوقت الذي تشير فيه الدغلي إلى أن “الإعلان الدستوري” يعكس مركزية واضحة في حضر القوة بيد الرئيس الشرع.

وقال المتحدث باسم لجنة صياغة مسودة “الإعلان الدستوري”، عبد الحميد العواك، الخميس، إنه لن يكون هناك أي سلطة لمجلس الشعب على رئاسة الجمهورية في المرحلة الانتقالية.

كما أن النظام السياسي الرئاسي ضمن مسودة “الإعلان الدستوري” لا يسمح أن تقوم سلطة بعزل سلطة أخرى.

وأوضح المحامي السوري، عارف الشعال، أن حصر سلطة التشريع بمجلس الشعب فقط، وعدم منح الرئيس صلاحية إصدار المراسيم التشريعية – لا أثناء فترة انعقاد المجلس ولا في عطلته – “ناحية هامة جدا قياسا على سلطة الرئيس في العهد البائد”.

وكان بشار الأسد سابقا يحتكر إصدار التشريعات الرئيسية ويعطل مجلس الشعب، كما فعل حينما أصدر في العام 2011 قوانين الأحزاب والانتخابات والإدارة المحلية والإعلام وغيرها الكثير.

وكذلك حجب “الإعلان الدستوري” صلاحية رئيس الجمهورية صلاحية قوانين العفو العام، التي احتكرها الأسد لنفسه سابقا.

ومن اللافت أيضا، وفق حديث الشعال أن الإعلان لم ينصَّ على ترؤس رئيس الجمهورية لمجلس القضاء الأعلى، وبالتالي “أصبح الطريق ممهدا لاستقلال القضاء تنفيذا للمادة 43 من الإعلان”.

وأضاف المحامي أن “كل ما سبق يعطي ملامح مقبولة لمبدأ فصل السلطات”.

لكن في المقابل ورغم الفصل الجامد بين السلطات، فإن “الإعلان الدستوري” غاب عنه الكثير، كما يشير الخبير القانوني السوري، محمد صبرا.

فمثلا لم يتضمن “الإعلان الدستوري” أي محددات تتعلق بضبط حالة خروج رئيس الدولة عن مهامه وعن مقتضيات منصبه، وكيفية معالجة ذلك، وهو أمر لا يجوز أن يخلو منها أي دستور، يؤكد القانوني.

ومن جانب آخر، أوضح صبرا أن الفصل الذي تحدث عن مسار العدالة كان غامضا وغير واضح، واكتفى بإشارة عابرة لعدم سريان مبدأ عدم رجعية القوانين على جرائم التعذيب، دون أن ينصل على آليات مقاضاة مجرمي الحرب.

وتابع: “يوجد نص في الإعلان الدستوري بعدم جواز تشكيل محاكم استثنائية، ما يعني أن التقاضي سيكون أمام محاكم الجنايات ولن يكون هناك محاكم خاصة بمجرمي الحرب”.

ويثير ما سبق مجموعة تساؤلات حول جدية مسار العدالة، الذي ستسير به السلطة، خلال المرحلة الانتقالية، بحسب الخبير القانوني السوري.

في مقابل الفصول التي تحمل “ثغرات”، احتوى “الإعلان الدستوري” على عدة مواد تؤسس في غالبيتها لمسار إيجابي وسلبي في آن معا، بحسب خبراء قانون.

وجرم “الإعلان الدستوري” تمجيد نظام الأسد ورموزه، وعدَّ إنكار جرائمه أو الإشادة بها أو تبريرها أو التهوين منها جرائم يعاقب عليها القانون.

ويضيف مازن غريبة، وهو باحث مشارك في وحدة أبحاث النزاعات والمجتمع المدني في كلية لندن للاقتصاد والعلوم السياسية، أن “الإعلان” هو أول وثيقة دستورية سورية تعترف بالحقوق اللغوية لمكونات الشعب السوري.

وكتب غريبة على “فيسبوك”، الجمعة، أن الإعلان يعترف أيضا “بالمواثيق والمعاهدات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان كجزء أساسي”.

لكن الباحث ذاته أشار إلى أن غياب ذكر مصطلح “الديمقراطية”، وتجنّب الإشارة إليه، والهروب منه، والالتفاف عليه، هو تراجع دستوري وسياسي خطير، ونسف لنضالات سياسية طويلة قدمها الشعب السوري في تضحياته ضد الاستبداد.

كما سلط غريبة الضوء أيضا على غياب النصوص المتعلقة بمحاسبة الرئيس أو الوزراء، والصلاحيات المطلقة التي أعطيت دون رقيب أو مساءلة واضحة.

واعتبر الحقوقي السوري، دياب سرية، أن “عدم وجود أي ذكر لدور رقابي على سلطة الرئيس أو محاسبته، وحصر استجواب الوزراء من قبل نواب مجلس الشعب طامة كبرى”.

وقال: “بمعنى آخر، مجلس الشعب في العهد الجديد ورث مهمة التصفيق وإقرار القوانين التي تناسب القيادة الجديدة”.

من جهته، أضاف الخبير القانوني السوري، محمد صبرا، أن “الإعلان الدستوري” غاب عنه أي حديث عن السيادة الشعبية.

“السيادة الشعبية ليست مجرد جملة جميلة بل إنها تعبير عن المالك الحقيقي للسيادة في الدولة، وهذه المؤسسة (أي السيادة الشعبية) تتيح للمواطنين القدرة على فرض إرادتهم عبر الاستفتاء الشعبي وسواه”، يردف الخبير.

وتابع أن “غياب هذه المادة يدفع لكثير من التساؤل، ولا سيما وأن الإعلان الدستوري، قد نص في المادة 52 من أن الإعلان الدستوري يبقى نافذا حتى إقرار دستور دائم للبلاد، وتنظيم انتخابات وفقا له”.

ولم يوضح “الإعلان الدستوري” من هي الجهة التي ستقر الدستور الدائم، وهل سيكون باستفتاء شعبي أم سيتم الاكتفاء بتشكيل لجنة لإعداده من دون أن يكون لدى الشعب أي سلطة على الموافقة أو الاعتراض عليه.

الحرة