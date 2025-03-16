شاهد بالفيديو.. بعد الخلاف الذي نشب بينهما.. شيبة ضرار يوجه رسائل هامة للقائد “كيكل” والناشط البارز “الإنصرافي”

وجه رئيس “تحالف أحزاب شرق السودان”, شيبة ضرار, رسائل هامة لقائد قوات درع الشمال أبو عاقلة محمد أحمد كيكل, والناشط البارز والمعروف “الإنصرافي”.

وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين, فإن رسائل شيبة ضرار, جاءت بعد الأحداث والملاسنات الأخيرة بين “كيكل” و “الإنصرافي”.

وكان الثنائي قد تبادل الإتهامات, حيث اتهم “صرفة”, قائد قوات درع الشمال بمعاونة “الجنجويد”, على دخول ولاية الجزيرة التي ينحدر منها, ليرد “كيكل” بأن الإنصرافي عميل وأستلم مبالغ مالية من الدعم السريع.

ووفقاً لمتابعات محرر موقع النيلين, فإن حديث رئيس “تحالف أحزاب شرق السودان”, جاء لتخفيف حالة الاحتقان داخل السوشيال ميديا.

ووصف شيبة ضرار, “كيكل” بالقائد ووصف “صرفة” بالبطل والرمز وطالبهما بالكف عن تبادل الإتهامات والتركيز مع القضية الأولى الآن, مؤكداً أهمية دور قائد درع الشمال خصوصاً بعد انضمامه ومساندته للقوات المسلحة.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)