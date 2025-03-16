مدير صحة القضارف يبحث مع وفد الحماية بجنيف لمنظمات المفوضية السامية لشؤون اللاجئين حماية ضحايا الحرب

إستقبل د. أحمد الأمين آدم المدير العام لوزارة الصحة والتنمية الاجتماعية بولاية القضارف الوزير المكلف بمكتبه السبت وفداً رفيع المستوى من أقسام الحماية بالمكاتب الرئيسية بجنيف لمنظمات المفوضية السامية لشؤون اللاجئين وصندوق الأمم المتحدة للسكان واليونسيف.

وتأتي زيارة الوفد رفيع المستوى للوقوف على التدخلات المتعلقة بالحماية وتوفير خدمات الدعم للضحايا بعد تداعيات الحرب الخطيرة والظروف التي خلفتها على كثير من الأسر والانتهاكات التي ارتكبتها المليشيا المتمردة بحق المدنيين.

واستعرض الاجتماع التدخلات التي تمت بالتعاون والتنسيق مع الشركاء في مجالات الإيواء والغذاء والدعم النقدي والنفسي الذي تم تقديمه للأسر وضحايا الانتهاكات والخدمات التي تم توفيرها لهم بالولاية.

ورحب الوزير المكلف بالوفد العالي المستوى من ممثلي الحماية بوكلات الأمم المتحدة مشيراً للتدخلات الكبيرة التي تمت بمحاور الحماية الاجتماعية وتقديم الخدمات للنازحين والمتأثرين لافتاً إلى أن الولاية استقبلت اكثر من 3 ملايين وافداً في الفترة الماضية مما أثر بشكل كبير على قطاع الخدمات كاشفاً أن الإحصائيات الرسمية تشير إلى تسجيل الف حالة اعتداء مضيفا أنه تم تقديم الخدمات اللازمة لهم.

وأشار إلى أهمية معالجة القصور الذي صاحب أداء الشركاء في تدخلات الحماية خصوصاً بمعسكرات الوافدين معرباً عن أمله أن يمتد التعاون والتنسيق مع الشركاء في هذا الإطار شاكراً تدخلات الشركاء المبذولة في هذا المجال.