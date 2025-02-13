نشرت الفنانة السودانية المعروفة أفراح عصام, مقطع فيديو على حسابها الرسمي عبر موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك. وبحسب ما شاهد محرر موقع النيلين, فقد أظهر المقطع الذي نشرته حسناء الفن السوداني, مشاركتها رفقة صديقاتها في حفل زفاف خبيرة التجميل سماح تبيدي, بالقاهرة. حيث ظهرت أفراح عصام, مع المذيعتين رشا الرشيد, وإسراء سليمان, وهن يتفاعلن في الرقص على أنغام أغنيات فنان الحفل. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

ياسين محمد يكتب في الأخبار الفنية والمنوعات، ويتميز بتقديم تغطية شاملة للأحداث الثقافية والترفيهية.

كانت هذه تفاصيل خبر شاهد بالصورة والفيديو.. بقيادة أفراح عصام ورشا الرشيد وإسراء سليمان.. حسناوات الفن والإعلام يستعرضن جمالهن بوصلة رقص مثيرة خلال حفل زفاف خبيرة التجميل سماح تبيدي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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