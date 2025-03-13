السودان يوقف استيراد جميع المنتجات من كينيا

أعلن السودان وقف واستيراد جميع المنتجات الواردة من دولة كيبنا على خلفيه دعمها لمليشيا الدعم السريع واسنضافتها مؤخرا لما يسمى بمؤتمر كينيا المزعوم.

وأصدرر وزير التجارة السيد عمر احمد محمد علي قرار ا بهذا بناءأ

على قرار مجلس الوزراء رقم ١٢٩ لسنة ٢٠٢٤م الذي قضي بوقف استيراد جميع المنتجات الواردة من دولة كينيا عبر كافة المواني والمعابر والمطارات والمنافذ.

وذلك على خليفة استضافتها المليشيا وحلفائفها ورعايته لانشطتهم واجتماعاتهم وحفاظا لمصالح السودان العليا وتأكيدا لسيادة الأمن القومي وذلك اعتباراً من تاريخ القرار الي حين اشعار اخر.

ووجه القرار كافة الجهات المعنية وضع القرار موضع التنفيذ. سونا

هبة علي محررة بكوش نيوز تهتم بشتى جوانب الحياة في السودان والاقليم، تكتب في المجال الثقافي والفني، معروفة بأسلوبها السلس والجاذب للقارئ.

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