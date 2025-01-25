الخارجية تصدربيانا حول مجزرة المستشفى السعودي بالفاشر

أصدرت وزارة الخارجية بيان لها اليوم أكدت فيه ان ارتكاب المليشيا الإرهابية اليوم المجزرة التي، طالت هذه المرة المرضى بالمستشفى السعودي بالفاشروراح ضحيتها أكثر من 70 من المدنيين الذين يتلقون العلاج ومعظمهم من النساء والأطفال يأتي لعدم خشية المليشيا من العقاب وهو أحد نتائج التراخي الدولي تجاه المليشيا ورعاتها، وعجز مجلس الأمن عن متابعة تنفيذ قراره 2736 ( 2024) وإلزام المليشيا بتنفيذ إعلان جدة مايو 2023 مطالبة المؤسسات الشرعية والعدالة الدولية محاسبة رعاة المليشيا باعتبارها شريكا كاملا للمليشيا في إرهابها وجرائمها وفيما يلي نص البيان :-

ردا على الهزائم العسكرية الماحقة التي تعرضت لها مليشيا الجنجويد في الجيلي والخرطوم بحري والفاشر على يد القوات المسلحة والقوات المشتركة والمساندة، ارتكبت المليشيا الإرهابية اليوم مجزرة جديدة، طالت هذه المرة المرضى بالمستشفى السعودي بالفاشر. راح ضحية المجزرة أكثر من 70 من المدنيين الذين يتلقون العلاج ومعظمهم من النساء والأطفال، وذلك عندما هاجمت المليشيا بالمسيرات قسم الحوادث بالمستشفى.

تعد هذه الجريمة البشعة تجسيدا جديدا لاستراتيجية الإبادة الجماعية التي تنفذها المليشيا ضد الشعب السوداني.

ولا شك أن تمادي المليشيا الإرهابية في ارتكاب جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية والإبادة الجماعية، دون خشية من العقاب هو أحد نتائج التراخي الدولي تجاه المليشيا ورعاتها، وعجز مجلس الأمن عن متابعة تنفيذ قراره 2736 ( 2024) وإلزام المليشيا بتنفيذ إعلان جدة مايو 2023.

يلاحظ أن المليشيا الإرهابية باتت تعتمد بشكل أساسي علي سلاح المسيرات الاستراتيجية لارتكاب جرائم الحرب والمذابح، مثلما وضح في هجماتها المتكررة على محطات الطاقة والمياه والمستشفيات والأسواق.

ويعلم المجتمع الدولي بأسره من يتولى تزويد المليشيا بهذه المسيرات وغيرها من الأسلحة الفتاكة المتطورة وينقلها لها جوا وبحرا وبرا. وقد آن لمؤسسات الشرعية والعدالة الدولية محاسبة رعاة المليشيا باعتبارها شريكا كاملا للمليشيا في إرهابها وجرائمها.

سونا