اردول: طرحنا أهمية قيام عملية سياسية شاملة تحافظ على وحدة البلاد

التقينا ظهر اليوم في القاهرة بالمبعوث البريطاني الخاص بالسودان السيد رتشارد كراودر برفقة وفد دبلوماسي بريطاني ، تناقشنا حول الوضع بالسودان والعملية السياسية وحماية المدنيين ووقف وانهاء الحرب ، النقاش كان واضحاً وصريحاً وتبادلنا وجهات النظر ، طرحنا أهمية قيام عملية سياسية شاملة تحافظ على وحدة البلاد وتؤسس لدولة سلام واستقرار. مبارك اردول

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