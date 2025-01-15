وزير العدل يترأس الاجتماع الأول للآلية الوطنية لحقوق الإنسان للعام 2025

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انعقد اليوم بوزارة العدل اجتماع الآلية الوطنية لحقوق الإنسان الأول للعام ٢٠٢٥ برئاسة د. معاوية عثمان محمد خير وزير العدل – رئيس الآلية و بحضور أعضاء الآلية .
قدم وزير العدل التهاني بإنتصارات القوات المسلحة في كافة المحاور وخاصة محور الجزيرة بتحرير مدينة ود مدني من المليشيا المتمردة ، كما ترحم على أرواح الشهداء، و دعا بعاجل الشفاء للجرحى والمصابين .
ناقش الاجتماع عدداً من الموضوعات ذات الصلة بحقوق الإنسان منها استعراض تقرير المفوض السامي لحقوق الإنسان عن الحالة في السودان المقدم للدورة (58) لمجلس حقوق الإنسان بجنيف.
كما استعرض الاجتماع بعض التقارير الأممية التي أشارت بصورة واضحة لانتهاكات قوات الدعم السريع المتمردة للقانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان ، واعتبر ذلك خطوة في الإتجاه الصحيح، كما طالب المنظمات الدولية بإستقاء معلوماتها من مصادرها الصحيحة لعكس ما يدور بأمانة وشفافية .
وفي الختام أمن الاجتماع على ضرورة تكثيف الإعلام الخارجي لعكس الانتهاكات والجرائم المرتكبة بواسطة المليشيا المتمردة للعالم.
سونا
هبة علي
محررة بكوش نيوز تهتم بشتى جوانب الحياة في السودان والاقليم، تكتب في المجال الثقافي والفني، معروفة بأسلوبها السلس والجاذب للقارئ.
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