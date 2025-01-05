الرياض.. نانسي عجرم تقفز من على المسرح وتتفاجأ بهذا الموقف

تداول عدد من جمهور الفنانة نانسي عجرم، مقطع فيديو من حفلها الغنائي التي أحيته الجمعة 3 يناير في موسم الرياض.

وخلال الحفل فاجأت نانسي عجرم، جمهور الحفل وقفزت من المسرح لتغني وسط الجمهور لتتفاجأ بعدها بأنه لا يوجد درج سلم بالمسرح، لتطلب من بعدها مساعدة الجمهور للصعود مرة أخرى للمسرح.

وأحيت نانسي عجرم، حفل غنائي أمس الجمعة 3 يناير في موسم الرياض بالمملكة العربية السعودية، وقدم الفنان رامي صبري، الجزء الأول من الحفل.

وقدمت نانسي عجرم، خلال الحفل باقة متنوعة من أغانيها القديمة والحديثة، منها: (الدنيا حلوة، أطبطب وأدلع).

صدى البلد