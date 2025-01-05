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الرياض.. نانسي عجرم تقفز من على المسرح وتتفاجأ بهذا الموقف

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اسماء عثمان 0 تبليغ

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تداول عدد من جمهور الفنانة نانسي عجرم، مقطع فيديو من حفلها الغنائي التي أحيته الجمعة 3 يناير في موسم الرياض.

وخلال الحفل فاجأت نانسي عجرم، جمهور الحفل وقفزت من المسرح لتغني وسط الجمهور لتتفاجأ بعدها بأنه لا يوجد درج سلم بالمسرح، لتطلب من بعدها مساعدة الجمهور للصعود مرة أخرى للمسرح.

وأحيت نانسي عجرم، حفل غنائي أمس الجمعة 3 يناير في موسم الرياض بالمملكة العربية ، وقدم الفنان رامي صبري، الجزء الأول من الحفل.

وقدمت نانسي عجرم، خلال الحفل باقة متنوعة من أغانيها القديمة والحديثة، منها: (الدنيا حلوة، أطبطب وأدلع).

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صدى البلد

صورة اسماء عثمان

اسماء عثمان

محررة مسؤولة عن تغطية الأحداث الاجتماعية والثقافية، ، تغطي القضايا الاجتماعية والتعليمية مع اهتمام خاص بقضايا الأطفال والشباب.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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