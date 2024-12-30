صحة الخرطوم تُدين إصابة(٢٠) مواطناً بشظايا دانات بشمبات وامبدة والثورات

أدى قصف المليشيا المتمردة ضد المدنيين بمحليات كرري وبحري وأمبدة إلى إصابة (20) مواطناً من مناطق. أمبدة وشمبات والثورات.

وأدان دكتور فتح الرحمن محمد الأمين مدير عام وزارة الصحة ولاية الخرطوم الاستهداف المستمر والممنهج للمدنيين العزل بالمناطق الآمنة بولاية الخرطوم، وأستنكر الاعتداء والقصف الموجه للمواطن والمرافق الخدمية. التيار

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