حيا د / الأمين الشايب محمد حريكة والي ولاية شمال كردفان بالإنابة تضحيات ومجهودات رجال الشرطة السودانية في كافة ربوع البلاد وأشاد بإنجازات شرطة ولاية شمال كردفان في حفظ الأمن والإستقرار. جاء ذلك لدى وقوفه وأعضاء لجنة أمن الولاية صباح الاربعاء على إنجازات مباحث شرطة ولاية شمال كردفان التي قامت بتسديد عدة بلاغات جنائية كبيرة ووضعت يدها على المعروضات والمتهمين خلال فترة زمنية وجيزة حيث تمكنت وفقاً لمتابعات *المكتب الصحفي للشرطة* من خلال الرصد والمتابعة والتحري الميداني من استرداد مسروقات ذهبية وعملات أجنبية ومتعلقات أخرى إلا أن الإنجاز الأكبر تمثل في ضبط مبلغ 500 الف ج فئة 1000 ج مزيفة تتبع للمليشيا المتمردة وإسترداد مسروقات من ولاية نهرالنيل تقدر قيمتها ب 75 مليون جنيه. من جانبه شكر اللواء شرطة د / عبدالله عبدالرحمن مدير شرطة ولاية شمال كردفان لحكومة الولاية ومكونات اللجنة الأمنية دعمهم وإسنادهم المستمر لقوات الشرطة لإنفاذ خططها وبرامجها والوصول لأهدافها كما أشاد بأداء القوة التي حققت الإنجازات على المهنية والإحترافية في العمل مجدداً تأكيده على أن قوات الشرطة ستكون دوماً العين الساهرة على أمن وسلامة المواطنين واليد الأمينة على ممتلكاتهم ومقدراتهم . المكتب الصحفي للشرطة

كانت هذه تفاصيل خبر والي ولاية شمال كردفان بالإنابة برفقته أعضاء اللجنة الأمنية يشيد بإنجازات مباحث شرطة الولاية ويثمن مجهودات منسوبيها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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