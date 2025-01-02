نائب وزير الخارجية التركي يصل البلاد بعد غد السبت

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يصل البلاد بعد غد السبت نائب وزير الخارجية التركي السيد برهان الدين دران في زيارة للبلاد تستغرق يومين يجري خلالها مباحثات مع الدكتور علي يوسف وزير الخارجية تتناول العلاقات الثنائية بين البلدين كما سيلتقي بعدد من المسؤولين بالدولة.
ورحب وزير الخارجية بزيارة المسوؤل التركي وقال في تصريح لوكالة السودان للانباء ان الزيارة تأتي في إطار العلاقات الثنائية المتطورة بين البلدين والاتصالات التي جرت مؤخرا بين القيادة في البلدين وتأكيدا للروابط التي تربط بين البلدين والشعبين الشقيقين.
وأضاف انها تأتي أيضا تأكيدا لإهتمام تركيا بما يجري في السودان وتضامنها مع الشعب السوداني في مواجهة الانتهاكات الجسيمة التي تقوم بها مليشيا الدعم السريع المتمردة.
ووصف الزيارة بالمهمة حيث انها تتزامن مع احتفالات البلاد باعياد الاستقلال المجيد وتؤكد وقوف تركيا مع السودان في الدفاع عن ارضه وحماية شعبه.
سونا
هبة علي
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