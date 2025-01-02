عادت التيكتوكر السودانية رندا خليل, لإثارة الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي ببلادها بمقطع فيديو جديد. وبحسب ما شاهد محرر موقع النيلين, فقد ظهرت رندا, مع والدتها داخل “شقتها” بالعاصمة المصرية القاهرة التي تقيم فيها. وتغزلت التيكتوكر ووالدتها في حاكم إقليم دارفور مني أركو مناوي, الذي وضعت صورته على حائط منزلها جوار صور جنرالات الجيش, البرهان, وكباشي, والعطا. ووفقاً لما شاهد محرر موقع النيلين, فقد أطلقت والدة رندا, أبيات غزل في حق أهل الغرب وإقليم دارفور, وسط زغاريد إبنتها التي عبرت قائلة: (أموت أنا في المشتركة). الخرطوم (أخبار الخليج 365)

ياسين محمد يكتب في الأخبار الفنية والمنوعات، ويتميز بتقديم تغطية شاملة للأحداث الثقافية والترفيهية.

كانت هذه تفاصيل خبر شاهد بالفيديو.. التيكتوكر السودانية المثيرة للجدل رندا خليل تظهر مع والدتها.. تتغزل في صورة (أركو مناوي) وأهل الغرب وتطلق الزغاريد (أموت أنا في المشتركة) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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