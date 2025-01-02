وزير الصحة َ والرعاية الاجتماعية بحكومة إقليم دارفور يهنيء الشعب السوداني بالذكرى التاسعة والستون للاستقلال المجيد

تهنئة بعيد الاستقلال المجيد والعام الجديد

يسعدني أن أتقدم بالتهنئة لكل الشعب السوداني الأبي والقوات المسلحة السودانية والقوات النظامية الأخري والقوات المشتركة والمستنفرين والعاملين في القطاع الصحي بالسودان عامة ودارفور علي وجه الخصوص بالذكري التاسعة والستون لإستقلال وطننا الحبيب.

ان الإحتفال بالاستقلال مناسبة عظيمة ويوم فخر وعزة وشموخ نستلهم منه العبر ونجدد فيه العهد والولاء والانتماء للوطن والتضحية بالغالي والنفيس للدفاع عن ترابه وأمنه وإستقراره واضعين المصالح الوطنية والقومية فوق كل إعتبار ، ونؤكد فيه مواصلة كفاحنا ونضالنا ضد الأعداء من أجل حماية مكتسبات الشعب السوداني وتحقيق تطلعاته المشروعة.

ان معركة الكرامة التي يخوضها شعبنا وقواته المسلحة هي إمتداد لمسيرة نضال الأجداد التي حققت الإنعتاق من براثن الإستعمار وقوى التأمر صونا للوحدة والاستقلال وبناء سودان ينعم فيه الجميع بالحرية والكرامة.

في هذه المناسبة المجيدة نحي كل الأبطال صناع الاستقلال الذين حملوا راية التحدي والكفاح ، ونترحم علي الشهداء الأبرار الذين روت دمائهم الطاهرة الطريق نحو الحرية والاستقلال.

كما نحي قواتنا المسلحة والقوات النظامية والقوات المساندة لها ومن خلفهم الشعب السوداني البطل وهم يدافعون عن الوطن وسيادته والحفاظ علي إستقلاله من الإستعمار الجديد وادواته المتمظهرة في مليشيا الدعم السريع وأعوانها وهم يمضون قدما لتحرير كل شبر من أرض السودان الطاهره التي دنستها المليشيا المتمردة والمرتزقة والعملاء.

كما يشرفني أن أهنئ العاملين بالوزارة بمناسبة حلول الجديد، داعيا الله العلي القدير أن يكون عام إنتصار لدحر المليشيا وان يعم السلام والأمان والرخاء والنماء أرجاء بلادنا.

كما أعبر عن عظيم تقديري لجهود العاملين في القطاع الصحي والإنساني الذين ظلوا يقدمون الخدمات الطبية والإنسانية في ظل أوضاع قاسية تحاصرهم نيران الحرب وهم يواصلون عملهم بكل تفان وإخلاص تقديراً لظروف المرضى.

في هذه المناسبة التاريخية نؤكد وقوفنا ومساندتنا للأطباء والكوادر الطبية والإنسانية وإن نعمل جاهدين على معالجة مشاكلهم .

المجد والخلود لشهدائنا الأبرار

والعزة والكرامة والنصر للسودان