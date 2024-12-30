تعرف علي أكبر 10 دول عربية في استخدام تطبيق “سناب شات”

تصدرت السعودية قائمة الدول العربية الأكثر استخداماً لتطبيق “سناب شات”، وفقًا لآخر الإحصائيات من موقع “worldpopulationreview” للتحليلات.

بينما جاءت مصر في المركز الثالث خلف العراق صاحبة المركز الثاني، مما يعكس تنوع جمهور التطبيق بين دول الخليج وشمال إفريقيا.

ويحظى التطبيق بشعبية كبيرة بين الشباب في المنطقة، حيث يُستخدم للتواصل ومشاركة اللحظات اليومية، ما يعزز مكانته كأحد التطبيقات الاجتماعية الأكثر تأثيراً في العالم العربي.

السعودية الأكثر استخداما لـ”سناب شات”

وبلغ عدد مستخدمي تطبيق “سناب شات” في السعودية نحو 23.3 مليون مستخدم خلال 2024، بزيادة قدرها نحو 2.3 مليون مستخدم عن العام الماضي، ما دعم تصنيفها كدولة نشطة في استخدام “سناب شات” لتأتي في المرتبة الـ 5 عالمياً من حيث عدد المستخدمين.

جاء العراق في المركز السابع عالمياً من حيث عدد مستخدمي “سناب شات” والمركز الثاني عربياً.

ووصل عدد مستخدمي تطبيق “سناب شات” في العراق إلى 15.9 مليون مستخدم، رغم تراجع عدد المستخدمين عن العام الماضي بمقدار 200 ألف مستخدم.

وحلت مصر بالمرتبة الثالثة عربياً والتاسعة عالمياً من حيث عدد مستخدمي “سناب شات”.

وبلغ عدد مستخدمي التطبيق في مصر نحو 12.3 مليون مستخدم في العام الجاري، مقابل 15.4 مليون مستخدم العام الماضي.

الجزائر جاءت بالمركز الرابع عربياً من حيث عدد مستخدمي “سناب شات” بعدد مستخدمين بلغ 7.5 مليون مستخدم، ثم المغرب بعدد 5.4 مليون مستخدم.

وحلت الإمارات في المركز السادس عربياً في استخدام “سناب شات” بعد وصول عدد المستخدمين بها إلى 4.1 مليون مستخدم، ثم الأردن بعدد 3.8 مليون مستخدم.

الكويت جاءت في المركز الثامن عربياً من حيث عدد مستخدمي تطبيق “سناب شات” بعدد 2.2 مليون مستخدم، ثم عمان تاسعاً بعدد 1.9 مليون مستخدم.

فيما جاءت تونس في المركز العاشر بقائمة أكبر 10 دول عربية في استخدام تطبيق “سناب شات” بعدد 1.2 مليون مستخدم.

وفيما يلي قائمة توضح أكبر 10 دول عربية من حيث استخدام تطبيق “سناب شات”.

1- السعودية: 23.3 مليون مستخدم.

2- العراق: 15.9 مليون مستخدم.

3- مصر: 12.3 مليون مستخدم.

4- الجزائر: 7.5 مليون مستخدم.

5- المغرب: 5.4 مليون مستخدم.

6- الإمارات: 4.1 مليون مستخدم.

7- الأردن: 3.8 مليون مستخدم.

8- الكويت: 2.2 مليون مستخدم.

9- عمان: 1.9مليون مستخدم.

10- تونس: 1.2 مليون مستخدم.

العربية نت