تناقلت صفحات تنشط على عملاق مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك بالسودان, مقطع فيديو حظي باهتمام كبير من المتابعين. وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين, فقد أظهر المقطع المتداول عريس سوداني, يحتفل مع زوجته في يوم زفافهما. العريس احتفل مع عروسته بطريقة رومانسية, حيث قام بحملها تحت أنظار المعازيم المتواجدين في قاعة الفرح. https://www.facebook.com/reel/510051958088908 ووفقاً لمتابعات محرر موقع النيلين, فقد أثارت لقطة العريس ردود أفعال واسعة عند جمهور المعلقين على المقطع. التعليقات جاءت متباينة وأنقسم أصحابها بين مشيدين وساخرين, حيث كتب أحدهم: (تاني مافي زول يقول أب جيقة ما رومانسي), وكتب آخر: (شيل يا طويل العمر لسة منتظرك شيل كتير). الخرطوم (أخبار الخليج 365)

ياسين محمد يكتب في الأخبار الفنية والمنوعات، ويتميز بتقديم تغطية شاملة للأحداث الثقافية والترفيهية.

كانت هذه تفاصيل خبر شاهد بالفيديو.. عريس سوداني يحمل عروسته ويرقص معها تحت أنظار المعازيم وساخرون: (تاني مافي زول يقول أب جيقة ما رومانسي وشيل يا طويل العمر لسة منتظرك شيل كتير) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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