مدير عام الشرطة يدشن العمل بمبانى الإدارة العامة للنقل والصيانة بالموانئ

دشن مدير عام قوات الشرطة الفريق أول شرطة (حقوقى) خالد حسان محى الدين العمل بمبانى الإدارة العامة للنقل والصيانة وذلك بحضور الفريق شرطة عبدالمنعم محمد عبدالقيوم رئيس هيئة الشؤون المالية والفريق شرطة (حقوقى) إبراهيم أحمد شمين رئيس هيئة الشؤون الإدارية والسيد رئيس هيئة التوجيه والخدمات ومدراء إدارات الشرطة الأمنية والإدارة العامة للشؤون المالية والإدارة العامة للمراجعة الداخلية والإدارة العامة للمشتروات ومدير المكتب التنفيذى للرئاسة

وكان فى إستقباله اللواء شرطة أحمد على إدريس رئيس هيئة الإمداد واللواء شرطة حاتم محمود منصور عبدالله مدير الإدارة العامة للنقل والصيانة واللواء شرطة محمد إدريس صديق مدير الإدارة العامة للإمداد وعدد من الضباط بالإدارات المختلفة بالموانئ.

وتفيد متابعات (المكتب الصحفى) أن السيد مدير عام قوات إستمع لتنوير شامل قدمه مدير الادارة العامة للنقل والصيانة إستعرض فيه جهود إدارته فى تأسيس المبانى الجديدة شاكرا الجهات التى دعمت المشروع ممثلة فى الشؤون المالية والمشتروات والشؤون الهندسية وتناول سيادته المهام التى ظلت تضطلع بها إدارته فى مجال الترحيل المركزى وعمليات الصيانة والوقود مبينا ان إدارته إستطاعت إستعادة سجل مركبات الشرطة الذى يعتبر المرجعية الرئيسية لجميع أنواع المركبات مضيفا أن هناك خطط موضوعة يجرى إنفاذها لتوفير مركبات الشرطة بجانب تشغيل بعض طلمبات الوقود وإعداد دراسات لقيام بعض المستودعات الإستراتيجية ببعض الولايات.

من جانبه رحب السيد رئيس هيئة الإمداد بزيارة السيد مدير عام قوات الشرطة لإفتتاح مبانى الإدارة العامة للنقل والصيانة الذى يشكل دافعا وحافزا لتهيئة بيئة العمل وبذل المزيد من الجهد لتجويد العمل مشيرا لوجود دراسات وخطط للعام الجديد تستصحب مباشرة العمل بالولايات المحررة.

المكتب الصحفي للشرطة