وزير الداخلية يشرف الإحتفال بقفل أحوال العام (2024)م وفتح أحوال العام الجديد بقسم شرطة ديم عرب بمدينة بورتسودان

شرف السيد وزير الداخلية (المكلف) اللواء شرطة خليل باشا سايرين بقسم شرطة ديم عرب الإحتفال بقفل دفتر أحوال العام الماضى وفتح أحوال العام الجديد وذلك بحضور مدير عام قوات الشرطة الفريق أول شرطة (حقوقى) خالد حسان محى الدين والسيد نائب المدير العام المفتش العام لقوات الشرطة الفريق شرطة محمد إبراهيم عوض الله والسيد والى ولاية البحر الأحمر الفريق ركن مصطفى محمد نور وأعضاء لجنة الأمن بالولاية وأعضاء هيئتى الإدارة والقيادة بقوات الشرطة

وتفيد متابعات (المكتب الصحفى للشرطة) أن هذا الإجراء متعارف عليه ودرجت وزارة الداخلية ورئاسة قوات الشرطة على إحيائه والإحتفال به بداية كل عام بأقسام الشرطة بوداع العام المنقضى وإستقبال العام الجديد وقام السيد وزير الداخلية المكلف على شرف الإحتفال بدعم القسم ومنح إشادته وثنائه وترقية بعض منسوبى القسم المميزين . اليوم التالي

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