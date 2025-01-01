تحذير كفو عن دعم المليشيا..خروج جميع البنوك التشادية عن الخدمة بسبب هكر سوداني

أعلنت مجموعة نونيموس سودان انها نفذت عملية إسقاط لجميع البنوك التشادية و مازالت السيرفرات متعطلة و خارجة عن الخدمة في كل أنحاء العالم حتى الآن.

كما حذرت المجموعة الحكومة التشادية بقولها : (و هذه ماهي إلا سوى هجمات بسيطه ولكن برغم منها تم تسريب نحو مليون من كلمات المرور وقواعد البيانات وحسابات مهمه و حساسة سيتم تسريبها للعلن في وقت لاحق ..

و كان هذا تحذير لتكفو عن دعم المل..شيا

و في المرة القادمه سنعيدكم إلى عصركم الحجري وسترون ذلك بعينكم ..)

و انونيموس سودان هي مجموعة قراصنة نشطة منذ منتصف يناير 2023. يُشتبه أنها تأسست في روسيا شنت هجمات متنوعة لحجب الخدمة (DDoS).

و في 16 أكتوبر 2024، اتهمت السلطات الأمريكية شقيقين سودانيين وهما أحمد عمر وعلاء عمر بتأسيس وإدارة المجموعة، وشن هجمات على استهدفت نظام الدفاع الجوي الإسرائيلي المُسمى بالقبة الحديدية في 7 أكتوبر 2023 عند انطلاق عملية طوفان الأقصى. لا يُعرف إذا ما كان هناك ارتباط للمجموعة بمجموعة القراصنة Anonymous .

سودافاكس