- 1/2
- 2/2
أعلنت مجموعة نونيموس سودان انها نفذت عملية إسقاط لجميع البنوك التشادية و مازالت السيرفرات متعطلة و خارجة عن الخدمة في كل أنحاء العالم حتى الآن.
كما حذرت المجموعة الحكومة التشادية بقولها : (و هذه ماهي إلا سوى هجمات بسيطه ولكن برغم منها تم تسريب نحو مليون من كلمات المرور وقواعد البيانات وحسابات مهمه و حساسة سيتم تسريبها للعلن في وقت لاحق ..
و كان هذا تحذير لتكفو عن دعم المل..شيا
و في المرة القادمه سنعيدكم إلى عصركم الحجري وسترون ذلك بعينكم ..)
و انونيموس سودان هي مجموعة قراصنة نشطة منذ منتصف يناير 2023. يُشتبه أنها تأسست في روسيا شنت هجمات متنوعة لحجب الخدمة (DDoS).
و في 16 أكتوبر 2024، اتهمت السلطات الأمريكية شقيقين سودانيين وهما أحمد عمر وعلاء عمر بتأسيس وإدارة المجموعة، وشن هجمات على استهدفت نظام الدفاع الجوي الإسرائيلي المُسمى بالقبة الحديدية في 7 أكتوبر 2023 عند انطلاق عملية طوفان الأقصى. لا يُعرف إذا ما كان هناك ارتباط للمجموعة بمجموعة القراصنة Anonymous .
سودافاكس
هبة علي
محررة بكوش نيوز تهتم بشتى جوانب الحياة في السودان والاقليم، تكتب في المجال الثقافي والفني، معروفة بأسلوبها السلس والجاذب للقارئ.
كانت هذه تفاصيل خبر تحذير كفو عن دعم المليشيا..خروج جميع البنوك التشادية عن الخدمة بسبب هكر سوداني لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.