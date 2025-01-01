تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي بالسودان, مقطع فيديو أصاب الجمهور بالذهول وذلك بعد انتشاره عبر السوشيال ميديا. وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين, فقد أظهر المقطع الذي تم تصويره من إحدى القرى السودانية, رجل شبيه برئيس مجلس السيادة القائد العام للجيش الفريق أول عبد الفتاح البرهان. الرجل الذي ظهر يتحدث بالهاتف أصاب المتابعين بالذهول بسبب الشبه الكبير وبينه وبين جنرال الجيش. ووفقاً لمتابعات محرر موقع النيلين, فقد عبر عدد من المتابعين عن انبهارهم بالشبه, وكتب أحد المعلقين: (كوبي بيست) ورد آخر: (شبه مبالغ فيه). الخرطوم (أخبار الخليج 365)

ياسين محمد يكتب في الأخبار الفنية والمنوعات، ويتميز بتقديم تغطية شاملة للأحداث الثقافية والترفيهية.

كانت هذه تفاصيل خبر شاهد بالفيديو.. وسط ذهول المتابعين.. ظهور شبيه قائد الجيش “البرهان” بإحدى القرى السودانية والجمهور: (كوبي بيست وشبه مبالغ فيه) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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