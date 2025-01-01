قيمة تداولات البورصة العقاريَّة في عام .. 400 مليار ريال

حقَّقت البورصة العقاريَّة السعوديَّة أداءً إيجابيًّا خلال عام 2024، على صعيد قيمة التداولات التي بلغت 400 مليار ريال.ووفقًا لأحدث إحصائيَّة صادرة عن وزارة العدل مطلع شهر ديسمبر الماضي، تجاوز عدد المستخدمين المسجلين في البورصة العقاريَّة مليون مستخدم، بينما بلغ عدد المستفيدين من المنصَّة أكثر من 30 ألف مستفيد يوميًّا، في حين وصل عدد العمليَّات العقاريَّة اليوميَّة إلى نحو 20 ألف عمليَّة، مع تسجيل متوسط قيمة تداول يومي يتجاوز مليار ريال.

وقالت الوزارة إنَّ المرحلة التجريبيَّة للبورصة العقاريَّة التي انطلقت عام 2021 شهدت إجراء أكثر من 250 ألف عمليَّة، تنوَّعت بين الإفراغات العقاريَّة، وفرز ودمج العقارات، وخدمات الرهون والتمويل العقاري.وأوضحت أنَّ عمليات تداول العقارات «بيعًا وشراءً» بلغت 130 ألف عمليَّة، وبلغت عمليات الفرز والدمج 100 ألف عمليَّة، فيما بلغ عدد عمليَّات خدمات الرهون والتمويل العقاري 20 ألف عمليَّة.

وأرجعت وزارة العدل الإقبال الكبير منذ تدشين البورصة العقاريَّة رسميًّا في أغسطس 2023، إلى تسريع تنفيذ العمليَّات العقاريَّة، وتحسين جودة البيانات وكفاءتها، بالإضافة إلى تعزيز الشفافيَّة وحريَّة العرض والطلب؛ ممَّا يسهم في تحقيق العدالة، وتعزيز تكافؤ الفرص، ومكافحة الاحتكار.

وتُعدُّ البورصة العقاريَّة منصَّة رقميَّة متكاملة تقدِّم خدمات تداول العقارات من بيع وشراء، إلى جانب خدمات الرهن والتمويل العقاري، وإصدار الصكوك لطلبات فرز ودمج العقارات باستخدام الهويَّة العقاريَّة.

كما توفِّر المنصَّة خيارات متعدِّدة للمؤشِّرات والاستعلامات حول العقارات بكل سهولة وموثوقيَّة، لتكون بذلك أداةً رئيسةً لإدارة الثَّروة العقاريَّة.345 ألف صفقة

1.5 مليار م2 مساحة الصفقات

تسجيل أعلى سعر للمتر عند 4.56 مليون ريال

متوسط سعر المتر خلال عام 2024 نحو 263 ريالًا

جريدة المدينة