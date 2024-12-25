الجيش السوداني تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي بالسودان, وعلى نطاق واسع مقطع فيديو صفه المتابعون بالرائع والمؤثر والأجمل خلال الفترة الماضية. وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين, فقد أظهر المقطع “الترند” خروج المئات من المواطنين بمدينة أم درمان لاستقبال متحرك للجيش مر من أمامهم. واحتفل المواطنون بسيارة الجيش المحملة بالجنود, بتشغيل موسيقى صاخبة عبر أجهزة الصوت الضخمة التي وضعها الشباب في الشارع. ووفقاً لما شاهد محرر موقع النيلين, فقد قابل جنود الجيش استقبال المواطنين بفرحة كبيرة وضحت من خلال تفاعلهم مع الشعب العريض الحاضر للمشهد. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

ياسين محمد يكتب في الأخبار الفنية والمنوعات، ويتميز بتقديم تغطية شاملة للأحداث الثقافية والترفيهية.

كانت هذه تفاصيل خبر شاهد الفيديو الذي حظي بأعلى نسبة مشاهدات وتداول.. المئات من المواطنين بمدينة أم درمان يخرجون في مسيرات لاستقبال “متحرك” للجيش على أنغام الموسيقى الصاخبة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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