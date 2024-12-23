رئيس هيئة التدريب يشهد تخريج دفعة جديدة من دورات حرب المدن والاسلحة المعاونة ببورتسودان

شهد اللواء شرطه (حقوقي) / سامي محمد أحمد حريز رئيس هيئة التدريب تخريج دفعة جديدة من دورات حرب المدن والأسلحة المعاونة بمركز التدريب (البلك ) بحضور اللواء شرطة (حقوقي) / كمبال حسين كمبال مدير الإدارة العامة للشرطة الأمنية واللواء شرطه (حقوقي) / د نصر الدين محمد فضل المولي مدير شرطة ولاية البحر الأحمر
رئيس هيئة التدريب قدم التهنئة للمتخرجين على العروض المميزة التي قدموها داعياً إياهم لتحمل المسئولية والتحلي بالصبر وبذل قصارى جهدهم للحفاظ على إستقرار الوطن والمواطن وبث الطمأنينة والإسهام في تحقيق أهداف العملية الأمنية وبسط الأمن والاستقرار وأشاد سيادته بالبرامج التدريبية التي تسهم في رفع قدرات منسوبي الشرطة وصقلها راجياً أن تكون الدفعة الجديدة إضافة حقيقية في سد الثغرات وتأمين المواقع الإستراتيجية
من جانبه هنأ مدير الإدارة العامة للشرطة الامنية القوة المتخرجة مؤكداً بأنها إضافة حقيقية لمعركة الكرامة مشيداً بهيئة التدريب ودورها الفعال في إعداد القوة بالتدريب الجيد والمتطور لمواكبة المرحلة مشيراً إلى أن هذه القوة تم إعدادها لما بعد الحرب مؤكداً جاهزيتها للدفع بها في أي مكان اذا دعت الضرورة شاكراً كل من ساهم في تدريب وإعداد هذة الدفعة
وتفيد متابعات *المكتب الصحفي للشرطة* أن الدفعة المتخرجة قد تلقت جرعة تدريبية مكثفة شملت جميع فنون التدريب القتالي المتقدم مع التركيز على القدرات البدنية والفنية وإكتساب المهارات
و شهد برنامج التخريج فقرات إستعراضية شملت الدفاع عن النفس ومهارات فك وتركيب وإستخدام المدافع المتوسطة وإستخدام الأسلحة النارية المختلفة وعمليات الإقتحام والتأمين وفقرة الكمين و السيطرة على الأهداف المتحركة والثابتة.
هبة علي
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