انطلاق اعمال الملتقى التشاوري الثاني لقوى الحراك الوطني ببورتسودان

انطلقت اعمال الملتقى التشاوري الثاني لقوى الحراك الوطني ببورتسودان بقاعة الربوة والذي يستمر لمدة يومين وسط حضور كبير من اعضاء قوى الحراك الوطني والتي تضم ٤٥ كيانا من احزاب وكيانات شبابية ومجتمعية ونسائية. وخاطب الجلسة الافتتاحية القيادي بقوى الحراك الوطني موسى محمد احمد والدكتور علي الشريف عمر الشريف الهندي رئيس اللجنة التحضيرية للملتقى والدكتور التجاني سيسي رئيس قوى الحراك الوطني. كما تحدث في الجلسة الافتتاحية الاستاذ بحر ادريس ابو قردة. ويناقش الملتقى خمس اوراق عمل للوصول الى حلول وطنية الورقة الاولى حول مشروع قوى الحراك الوطني والثانية تتطرق الى الحالة الانسانية . في حين تبحث الورقة الثالثة الوضع الامني في السودان والرابعة تتناول العقد الاجتماعي اما الخامسة فتتناول معاش الناس. سونا

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