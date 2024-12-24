مدير البنى التحتية بغرب كردفان يهنيء بالاستقلال ويشيد بانتصارات الجيش

ابان المدير العام لوزارة البنى التحتية والتنمية العمرانية بولاية غرب كردفان المهندس خالد جبرالله خمسين أن ذكرى استقلال السودان تمثل رمزًا للنضال الوطني الذي قاده الرعيل الأول لتحرير البلاد من الاستعمار.

وفي تصريح (لسونا) بارك خمسين للقائد العام للقوات المسلحة الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان ورفاقه، الانتصارات المحققة في معركة الكرامة ضد المليشيات المتمردة في عدد من بقاع البلاد، مؤكدًا أن هذه الانتصارات تمثل امتدادًا لتاريخ السودان النضالي الممتد من الإمام المهدي وعبداللطيف الماظ إلى شهداء معركة الكرامة.

وأثنى خمسين على جهود القوات المسلحة خاصة الفرقة 22 مشاة بابنوسة واللواء 18 مشاة بالنهود، بالإضافة إلى المقاومة الشعبية والمستنفرين، الذين واجهوا التحديات بشجاعة.