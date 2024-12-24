بيان حول الانتصارات الباهرة في شمال دارفور من حركة العدل والمساواة السودانية

يتقدم الباشمهندس أبو بكر حامد نور، أمين إقليم دارفور بحركة العدل والمساواة السودانية، بالتهنئة الحارة الي الشعب السوداني العظيم، والقوات المسلحة والقوة المشتركة، ومستنفري المقاومة الشعبية، علي الانتصار الكبير والتاريخي الذي حققته القوات المسلحة والقوة المشتركة والمقاومة الشعبية بهزيمة المليشيا المتمردة وطردها من منطقة زروق احد اكبر معاقلها العسكرية واللوجيستية في إقليم دارفور، بعد ان تركت المئات من المرتزقة بين قتيل وجريح في ميدان المعركة.

جماهير شعبنا الصامد الأبي..

ان هذا النصر المجيد الذي تحقق علي ايدي قواتكم الاشاوس من هذه القوي، يعتبر البداية الحقيقية لتحرير مدن دارفور كلها من دنس مليشيا آل دقلو الارهابية.

ومن هنا نبشر اهل الفاشر الاماجد، بقرب فك الحصار عن مدينة الفاشر ارض الصمود والسؤود والمجد التليد. وبمثلما فرّ هولاء البغاة الجبناء عن منطقة زروق، سيهزمون ويولون الدبر عن الفاشر وعن كل البقاع في دارفور والسودان، بإذن الله تعالي، وستعود دارفور وكل البلاد حرة آبية، وخالية من مرتزقة آل دقلو.

وما النصر الا من عند الله.