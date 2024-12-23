استسلام عدد من قيادات المليشيا بولاية سنار

استسلم اليوم عددٌ من قيادات مليشيا الدعم السريع المتمردة بولاية سنار، قادمين من منطقة بوزي بالنيل الأزرق.

وكان من بين القيادات المستسلمة عدد من أبناء الدندر، على رأسهم (الهمباتي قمر الدولة، والهمباتي ميرغني حفيرة) وعدد 100 فرد، حيث وصلوا الدندر نهار اليوم. عبد الرؤوف طه

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