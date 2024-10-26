والي ولاية الجزيرة يعلن التعبئة العامة والاستنفار بقرى ومدن الولاية

أعلن الاستاذ الطاهر ابراهيم الخير والي ولاية الجزيرة المكلف حالة التعبئة العامة والاستتنفار في كل مدن وقرى وفرقان الولاية لكل قادر على حمل السلاح وذلك لوقف الممارسات التي تنتهجها الملشيات الارهابية المتمردة ضد المواطنين العزل والابرياء بقرى ومدن ولاية الجزيرة منددا” بالأحداث التي شهدتها قرى شرق الجزيرة ومنطقة السريحة محلية الكاملين باستهداف الملشيات الارهابية للمواطنين بكل انواع الأسلحة والتي اسفرت عن قتل كبار السن وترويع الأمهات والاطفال وتشريد المواطنين.

وجدد الوالي حالة التعبئة العامة والاستتنفار بعد ما اصبحت لغة العنف الممنهج الذي تمارسه الملشيات الارهابية سلوكا ونهجا ضد أهل الجزيرة. سونا

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