شاهد.. ظهر بجسم هزيل وحالة يرثى لها.. صورة حديثة توضح الحال الذي وصل إليه عبد الرحيم دقلو بعد عام ونصف من الحرب وساخرون: (دنيا زايلى وزايل نعيمكي من القصور الي الفيافي متنكر)

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي بالسودان, صورة قيل أنها لقائد ثاني قوات الدعم السريع عبد الرحيم دقلو.

وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين, فقد ظهر دقلو, وهو متنكر بأحد الفيافي بدارفور, وفقاً لما ذكر ناشرو الصورة.

وتفاجأ المتابعين بالتغير الكبير في شكل قائد ثاني قوات الدعم السريع, خلافاً لما كان عليه قبل الحرب التي اندلعت في أبريل من العام الماضي.

وظهر عبد الرحيم دقلو, بشكل هزيل وبحالة يرثى لها أثناء مصافحته رجل مُسن, بدارفور وهو برفقة عدد من أفراد الحراسة.

ووفقاً لمتابعات محرر موقع النيلين, فقد سخر جمهور مواقع التواصل الاجتماعي بالتغيير الذي طرأ على شكل دقلو.

وكتب أحدهم بعدما قام بنشر صورة لعبد الرحيم, قبل الحرب وقارنها بصورته الحديثة بعد الحرب: (دنيا زايلى وزايل نعيمكي من القصور الي الفيافي متنكر).

الخرطوم (أخبار الخليج 365)