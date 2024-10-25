تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي بالسودان, مقطع فيديو أثار سخرية الجمهور والمتابعين على الصفحات التي قامت بنشره. وبحسب ما شاهدت محررة موقع النيلين, فقد أظهر المقطع المتداول مطربة سودانية وهي تغني في حفل خاص وتحمل طفلة صغيرة على وسطها. ووفقاً لتعليقات المتابعين فإن المطربة تدعى “نون مدني”, وهي فنانة معروفة في منطقتها خلافاً لما كتب البعض على أنها مطربة صاعدة. وبحسب متابعات محررة موقع النيلين, فإن المقطع أثار سخرية الجمهور خصوصاً الجنس اللطيف, حيث كتبت إحدى المتابعات: (الكرشة ظاهرة ولو حامل تبقى مشكلة). الخرطوم (أخبار الخليج 365)

ياسين محمد يكتب في الأخبار الفنية والمنوعات، ويتميز بتقديم تغطية شاملة للأحداث الثقافية والترفيهية.

كانت هذه تفاصيل خبر شاهد بالصورة والفيديو.. مطربة سودانية تثير سخرية الجمهور بعد ظهورها وهي تغني في حفل خاص وتحمل طفلة صغيرة والجنس اللطيف يعلق: (الكرشة ظاهرة ولو حامل تبقى مشكلة) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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