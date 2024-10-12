كشف نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي بالسودان, السبب الرئيسي الذي جعل قائد قوات الدعم السريع محمد حمدان دقلو “حميدتي” يتهم الطيران المصري بضرب قواته بمنطقة جبل موية. وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين, فإن “حميدتي”, كان قد اتهم مصر بمساعدة الجيش السوداني في ضرب قوت الدعم السريع بمنطقة جبل موية, الأسبوع الماضي. وأثار دقلو, ضجة واسعة باتهماته الأخيرة لمصر, خلال ظهوره الأخير في مقطع فيديو تم بثه عبر عدد من الفضائيات. وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين, فقد نشر نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي بالسودان, مقطع فيديو لنائب قائد الجيش الفريق شمس الدين كباشي. وظهر كباشي, في أحد المقطع المتداولة وهو يخاطب جنود الجيش باللهجة المصرية قائلاً: (نحنا مبسوطين.. مبسوطين أوي). الخرطوم (أخبار الخليج 365)

كانت هذه تفاصيل خبر شاهد بالفيديو.. نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي بالسودان يكشفون الأسباب التي جعلت “حميدتي” يتهم مصر بضرب قواته بجبل موية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.