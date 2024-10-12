عقب تحرير منطقة جبال موية وتأمين الطريق تحرك أمس فريق عمل من الفنيين التابعين للشركة السودانية لنقل الكهرباء للوقوف على الأضرار التي لحقت بالخط الناقل للكهرباء نتيجة لاستهداف مليشيا الدعم السريع للبنى التحتية لمرافق الدولة الحيوية، الشيء الذي يضاف إلى سجل جرائمها.
وقام فريق العمل بتحديد متطلبات الصيانة ترتيباََ لتوصيل الكهرباء لمحلية سنار التي تعاني للشهر الرابع من انقطاع التيار الكهربائي العام مما تسبب في تعطيل العديد من الخدمات العلاجية والمعيشية والصحية ، و أكد فريق العمل أن العمل سوف يبدأ مبشرين بعودة التيار خلال الأيام المقبلة.
موجهين شكرهم لمتحرك سنار بقيادة اللواء ركن عبدالمنعم عبدالباسط على اسهامه المقدر في إنجاح العمل، كما رافق الوفد إلى محطة أم دباكر اللواء ركن سليمان الأمين والعميد هاشم عمر وهبي.
سونا
كانت هذه تفاصيل خبر فريق من شركة نقل الكهرباء يقف على الأعطال بمحطة أم دباكر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.