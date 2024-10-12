فريق من شركة نقل الكهرباء يقف على الأعطال بمحطة أم دباكر

مدينة سنار

عقب تحرير منطقة جبال موية وتأمين الطريق تحرك أمس فريق عمل من الفنيين التابعين للشركة السودانية لنقل الكهرباء للوقوف على الأضرار التي لحقت بالخط الناقل للكهرباء نتيجة لاستهداف مليشيا الدعم السريع للبنى التحتية لمرافق الدولة الحيوية، الشيء الذي يضاف إلى سجل جرائمها.

وقام فريق العمل بتحديد متطلبات الصيانة ترتيباََ لتوصيل الكهرباء لمحلية سنار التي تعاني للشهر الرابع من انقطاع التيار الكهربائي العام مما تسبب في تعطيل العديد من الخدمات العلاجية والمعيشية والصحية ، و أكد فريق العمل أن العمل سوف يبدأ مبشرين بعودة التيار خلال الأيام المقبلة.