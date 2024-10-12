تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي بالسودان, مقطع فيديو تم تصويره من حفل بالطمبور بإحدى القرى بالولاية الشمالية. وبحسب ما شاهد محرر موقع النيلين, فقد خطف “الكورس” المصاحب لفنان الحفل الأضواء بفواصل من الرقص الاستعراضي الجميل. وختم “الكورس”, رقصاته بإشارة قائد الجيش الفريق أول عبد الفتاح البرهان, الشهيرة “الزردية”, وسط تفاعل الجمهور العريض الحاضر للحفل. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

كانت هذه تفاصيل خبر شاهد بالصورة والفيديو.. خلال حفل طمبور بالشمالية.. “الكورس” يخطفون الأضواء بفواصل من الرقص الجميل ويشعلون الساحة بــ”زردية” قائد الجيش البرهان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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