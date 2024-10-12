أفضل 10 تخصصات جامعية للعمل في المستقبل بتوقعات الذكاء الاصطناعي

يظل البحث عن العمل هو السؤال الأكثر إلحاحاً في حياة غالبية سكان العالم في رحلة تغيرت بدايتها ليعيشها الآباء مع أبناءهم منذ دخولهم المرحلة الإبتدائية وصولاً إلى الجامعة واختيار التخصص الأوفر حظاً في صراع الوظائف، خاصة في عالمنا العربي الذي سجلت فيه البطالة بين الشباب أعلى معدل في العالم عند 28% في عام 2023، بانخفاض قدره 3.3 نقطة مئوية عن أعلى مستوى له عند 31.3% في عام 2020، ونقطة مئوية واحدة فوق مستوى ما قبل الجائحة البالغ 27% في عام 2019، وفق ما ذكرت منظمة العمل الدولية.

ويعاني الشباب الحاصلون على شهادة جامعية في العديد من دول المنطقة العربية من معدلات بطالة عالية، ومن هنا فإن اختيار تخصص جامعي يصمد أمام اختبار الزمن يغدو عاملاً حاسماً، بحسب تقرير لموقع الجزيرة نت.

وطرح “الجزيرة نت” على الذكاء الاصطناعي سؤالاً عن أفضل 10 تخصصات جامعية للعمل خلال الأعوام الـ 30 القادمة؟ والرواتب المتوقعة حالياً وبعد 30 عاماً من الآن لهذه التخصصات وإليكم الإجابة:

1- المركز الأول: تخصصات الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي والأمن السيبراني وتطوير البرمجيات

إن هذه التخصصات هي عصب الثورة الصناعية الرابعة، ومن المتوقع أن تنمو بشكل كبير جداً خلال السنوات الـ30 القادمة. ويعتبر تخصص الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي أهمها ولهذا تدرسه الكثير من الجامعات والمعاهد الحديثة كتخصص مستقل، وإن كان يتداخل بشكل واسع مع باقي التخصصات المذكورة.

* الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي

يشير الذكاء الاصطناعي إلى تطوير أنظمة الحاسوب التي يمكنها أداء المهام التي تتطلب عادة الذكاء البشري. وتشمل هذه المهام التفكير والتعلم وحل المشكلات والإدراك وفهم اللغة وحتى اتخاذ القرار، أما التعلم الآلي فهو مجموعة فرعية من الذكاء الاصطناعي تركز على تطوير الخوارزميات التي تسمح لأجهزة الحاسوب بالتعلم من البيانات والتنبؤ بها بناءً عليها. وعلى عكس البرمجة التقليدية، حيث يتم برمجة القواعد صراحة، تعمل خوارزميات التعلم الآلي على تحسين أدائها مع معالجة المزيد من البيانات.

مسارات العمل والفرص الوظيفية:

مهندس الذكاء الاصطناعي، مهندس التعلم الآلي، عالم بيانات، مهندس التعلم العميق، مهندس معالجة اللغة الطبيعية، مهندس الروبوتات ومهندس الرؤية الحاسوبية وعالم أبحاث الذكاء الاصطناعي مستشار أخلاقيات الذكاء الاصطناعي.

* الرواتب الحالية (2024)

للمبتدئ: 80 ألفاً – 110 آلاف دولار في السنة.

الوظائف المتوسطة (خبرة متوسطة): 110 آلاف – 150 ألف دولار في السنة.

الوظائف العليا (خبرات عالية): 150 ألفاً – 200 ألف دولار في السنة.

* توقعات الرواتب بعد 5 سنوات (2029)

الوظائف للمبتدئين: 90 ألفا-120 ألف دولار في السنة.

الوظائف المتوسطة: 130 ألفاً – 170 ألف دولار في السنة.

الوظائف العليا: 180 ألفاً – 250 ألف دولار في السنة.

* توقعات الرواتب خلال 30 عاماً (2054)

الوظائف للمبتدئين: 120 ألفاً – 160 ألف دولار في السنة.

الوظائف المتوسطة: 180 ألفاً – 240 ألف دولار في السنة.

الوظائف العليا: 250 ألفاً – 350 ألف دولار في السنة.

2- التخصص الثاني: علم البيانات/ التحليلات

علم البيانات وتحليلها هو مجال سريع التطور يركز على استخراج الأفكار من البيانات لإبلاغ عملية صنع القرار ودفع إستراتيجية الأعمال، فهو يجمع بين الإحصاء وعلوم الحاسوب والخبرة في المجال لتحليل مجموعات البيانات المعقدة.

وتشمل مجالات الدراسة:، التحليل الإحصائي، التعلم الآلي، تصور البيانات وتقديمها بتنسيقات مرئية، استخراج البيانات واكتشاف الأنماط فيها وفهم كيفية تخزين البيانات وإدارتها واسترجاعها.

* مسارات العمل والفرص الوظيفية:

عالم ومحلل بيانات، محلل استخبارات الأعمال، مهندس التعلم الآلي، محلل كمّي، مهندس بيانات، إحصائي.

* الرواتب الحالية والمتوقعة

الراتب الحالي: 100 ألف-130 ألف دولار في السنة.

الراتب بعد 5 سنوات: 120 ألفاً – 160 ألف دولار في السنة.

الراتب بعد 30 سنة: 180 ألفاً – 250 ألف دولار في السنة.

3 – التخصص الثالث: التمريض/إدارة الرعاية الصحية

ستظل مهن التمريض والمساعدين الطبيين وأخصائيي الصحة العامة ذات أهمية حيوية بسبب التحديات الصحية المستمرة، كما أن هذه المهن من المكونات الأساسية لنظام الرعاية الصحية العالمي.

مسارات العمل والفرص الوظيفية: ممرض/ ممرضة مسجلة (RN)، ممرض/ ممرضة ممارسة (NP)، مختصة تمريض سريري، معلم/معلمة تمريض، مدير/ مديرة تمريض، أخصائي صحة عامة مساعد طبيب.

* الرواتب الحالية والمتوقعة

الراتب الحالي: 70 ألفاً – 100 ألف دولار في السنة.

الراتب بعد 5 سنوات: 80 ألفاً – 110 آلاف دولار في السنة.

الراتب بعد 30 سنة: 120 ألفاً – 160 ألف دولار في السنة.

4- التخصص الرابع: علوم البيئة

العلوم البيئية هي مجال متعدد التخصصات يركز على فهم التفاعلات بين البيئة والأنشطة البشرية، وهي تجمع بين المبادئ من مختلف التخصصات، بما في ذلك: علم الأحياء، الكيمياء، الجيولوجيا، العلوم الاجتماعية.

ومن المتوقع أن ينمو الطلب على علماء وأخصائيي البيئة مع تزايد المخاوف بشأن تغير المناخ وإدارة الموارد والتدهور البيئي. وستكون القطاعات الصناعية المختلفة، والطاقة المتجددة والاستشارات البيئية، والوكالات الحكومية من أصحاب العمل الرئيسيين.

* مسارات العمل والفرص الوظيفية: أخصائي بيئة عامة، أخصائي تلوث الهواء، أخصائي النفايات المنزلية والطبية، مستشار بيئي، عالم في مجال الحفاظ على البيئة، عالم أحياء الحياة البرية، معلم بيئي، مدير الاستدامة، أخصائي الشؤون التنظيمية في المجال البيئي، عالم أبحاث محلل تغير المناخ

* الرواتب الحالية والمتوقعة

الراتب الحالي: 60 ألفاً – 90 ألف دولار في السنة.

الراتب بعد 5 سنوات: 70 ألفاً – 100 ألف دولار في السنة.

الراتب بعد 30 سنة: 100 ألف – 140 ألف دولار في السنة.

5- التخصص الخامس: الهندسة

تُعد المهن الهندسية ركائز أساسية في اقتصاد اليوم والغد، وقد سألنا الذكاء الاصطناعي عن أهم 5 تخصصات هندسية مطلوبة في سوق العمل خلال السنوات الـ30 القادمة فكانت الإجابة التالية:

هندسة البرمجيات، هندسة البيانات، الهندسة الطبية الحيوية، الهندسة البيئية والهندسة الميكانيكية.

* الرواتب الحالية والمتوقعة

الراتب الحالي: 80 ألفاً – 120 ألف دولار في السنة.

الراتب بعد 5 سنوات: 90 ألفاً – 130 ألف دولار في السنة.

الراتب بعد 30 سنة: 130 ألفاً – 180 ألف دولار في السنة.

6- التخصص السادس: تكنولوجيا المعلومات/الشبكات

وتشمل مجالات التركيز والدراسة الرئيسية على:

– تصميم وتنفيذ وإدارة الشبكات، بما في ذلك الشبكات المحلية (LANs)، والشبكات الواسعة النطاق (WANs)، والشبكات السحابية.

– إدارة وصيانة أنظمة تكنولوجيا المعلومات والخوادم، وضمان تشغيلها بكفاءة وأمان.

– الحوسبة السحابية بما في ذلك كفاءة التخزين وقوة المعالجة.

– إدارة قواعد البيانات لتخزين المعلومات واسترجاعها بكفاءة.

– إدارة مشاريع تكنولوجيا المعلومات.

* مسارات العمل والفرص الوظيفية: مسؤول الشبكة، محلل الأنظمة، محلل الأمن السيبراني، مسؤول قاعدة البيانات، مهندس حلول السحابة، أخصائي دعم تكنولوجيا المعلومات، مهندس الشبكات، مدير مشروع تكنولوجيا المعلومات.

* الرواتب الحالية والمتوقعة

الراتب الحالي: 80 ألفا-110 آلاف دولار في السنة حسب الخبرة والمنطقة الجغرافية.

الراتب بعد 5 سنوات: 90 ألفاً – 120 ألف دولار في السنة.

الراتب بعد 30 عاما: 130 ألفاً – 180 ألف دولار في السنة.

7 – التخصص السابع: إدارة الأعمال

مسارات العمل والفرص الوظيفية: محلل أعمال، مدير تسويق، محلل مالي، مدير موارد بشرية، مدير عمليات، مدير مبيعات، مستشار مالي، رائد أعمال، الرواتب الحالية والمتوقعة

– الراتب الحالي: 60 ألفا-100 ألف دولار في السنة حسب الخبرة والمركز والمنطقة.

– الراتب بعد 5 سنوات: 70 ألفا-110 آلاف دولار سنويا.

– الراتب بعد 30 عاما: 100 ألف-150 ألف دولار سنويا.

8- التخصص الثامن: التكنولوجيا الحيوية/ الهندسة الحيوية

وهو تخصص يبحث في تطوير الأدوية واللقاحات وأدوات التشخيص، ويشمل ذلك الهندسة الوراثية وهندسة الأنسجة والعلاج الجيني والطب الشخصي وتطوير الأدوية وتحسين المنتجات الزراعية.

مسارات العمل: عالم أبحاث، محلل مراقبة الجودة، مهندس الطب الحيوي، مهندس سريري: يعمل في بيئات الرعاية الصحية لإدارة التكنولوجيا الطبية، مهندس الميكانيكا الحيوية: يركز على ميكانيكا الأنظمة والأجهزة البيولوجية.

* الرواتب الحالية والمتوقعة:

الراتب الحالي: من 70 ألفاً إلى 100 ألف دولار في السنة حسب الخبرة والمنطقة الجغرافية.

الراتب بعد 5 سنوات: من 80 ألفاً إلى 100 ألف دولار سنوياً.

الراتب المتوقع بعد 30 سنة: من 120 ألفاً إلى 180 ألف دولار سنوياً.

9 – التخصص التاسع: الصحة العقلية والنفسية

بحلول عام 2030، من المتوقع أن يتفوق الاكتئاب والأمراض العقلية على أمراض القلب لتصبح أكبر مصدر للقلق الصحي في العالم.

وقدرت منظمة الصحة العالمية أنه بحلول عام 2030 ستصبح الأمراض العقلية العامل الأكثر أهمية الذي يسهم في العبء العالمي للأمراض.

متوسط الرواتب الحالية والمتوقعة

الرواتب الحالية 2024

علماء النفس السريريون: 85 ألفاً – 100 ألف دولار سنوياً.

علماء النفس الاستشاريون: 70 ألفاً – 90 ألف دولار سنوياً.

علماء النفس المدرسيون: 70 ألفاً – 80 ألف دولار سنوياً.

ممارسو التمريض النفسي: 100 ألفاً – 130 ألف دولار سنوياً.

مستشار الصحة العقلية: 50 ألفاً – 65 ألف دولار سنوياً.

الرواتب المتوقعة بعد 5 سنوات (2029)

علماء النفس السريريون: 90 ألفاً – 110 آلاف دولار سنوياً.

علماء النفس الاستشاريون: 75 ألفاً – 95 ألف دولار سنوياً.

علماء النفس المدرسيون: 75 ألفاً – 85 ألف دولار سنوياً.

ممارسو التمريض النفسي: 110 آلاف – 150 ألف دولار سنوياً.

مستشار الصحة العقلية: 55 ألفاً – 70 ألف دولار سنوياً.

الرواتب المقدرة في 30 عاماً (2054)

علماء النفس السريريون: 110 آلاف – 150 ألف دولار سنوياً.

علماء النفس الاستشاريون: 90 ألفا-120 ألف دولار سنوياً.

علماء النفس المدرسيون: 85 ألفاً – 110 ألف دولار سنوياً.

ممارسو التمريض النفسي: 130 ألفاً – 200 ألف دولار سنوياً.

مستشار الصحة العقلية: 70 ألفاً – 90 ألف دولار سنويا.

10 – التخصص العاشر: التعليم

يقصد به التعليم في مجالات محددة بعينها هي العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات (STEM focus). فمع الثورة التكنولوجية الرابعة وتطورها يوما بعد يوم سيكون هناك مجال واسع ومتزايد للمعلمين في هذه التخصصات.

لا يتعلق هذا التخصص بالتدريس فحسب، بل يتعلق أيضا ببناء جيل جديد من المبدعين والمفكرين، كما يرى “الذكاء الاصطناعي” الذي أوضح أنه يتتضمن الجوانب الرئيسية: تطوير المناهج، ودمج التكنولوجيا، ومهارات حل المشكلات والتفكير النقدي.

الرواتب الحالية والمتوقعة

الراتب الحالي (2024) لمدرسي العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات في المدارس حتى الصف الـ12 يترواح بين 60 ألفاً و70 ألف دولار في السنة.

مدرسو التعليم العالي (الجامعات/الكليات): 70 ألفاً – 120 ألف دولار سنوياً.

الراتب بعد 5 سنوات (مدرسو المدارس): 65 ألفاً – 80 ألف دولار سنوياً.

الراتب بعد 5 سنوات (مدرسو التعليم العالي): 75 ألفاً – 130 ألف دولار سنوياً.

الراتب بعد 30 سنة (المدارس): 90 ألفاً – 120 ألف دولار سنوياً.

الراتب بعد 30 سنة (التعليم العالي): 100 ألفاً – 180 ألف دولار سنوياً.

الشرق القطرية