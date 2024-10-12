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وزير الصحة: انحسار مرض الكوليرا في ولاية كسلا

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اسماء عثمان 0 تبليغ

قال إعلام وزارة الصحة بإن الوزير هيثم محمد إبراهيم أكد انحسار مرض الكوليرا في ولاية كسلا خلال الأسبوع الحالي، وأشار إلى ازدياد في حالات وباء حمى الضنك في الولاية.

الشرق للأخبار – السودان

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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