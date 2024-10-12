وزير الصحة: انحسار مرض الكوليرا في ولاية كسلا

قال إعلام وزارة الصحة بإن الوزير هيثم محمد إبراهيم أكد انحسار مرض الكوليرا في ولاية كسلا خلال الأسبوع الحالي، وأشار إلى ازدياد في حالات وباء حمى الضنك في الولاية. الشرق للأخبار – السودان

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