أنوثة راقية وجمال لافت.. كارينا كابور تسحر العيون في أحدث إطلالاتها

تملك الفنانة الهندية كارينا كابور مقومات جمال عالمي، فضلًا عن ذوقها الراقي الذي جعلها تتصدر مجلات الموضة العالمية، لأنها خير مثال تقتدي به المرأة الأنيقة والجذابة.

وظهرت كارينا كابور باطلالة ملفتة ابرزت جمالها، ومن الناحية الجمالية، اعتمدت تسريحة شعر مميزة، ووضعت مكياجًا ساحرًا يعكس جمال ملامحها، واختارت أحمر شفاه باللون النود؛ ليتماشى مع لون بشرتها .

كارينا كابور خان

كارينا كابور خان من مواليد 21 سبتمبر 1980، مومباي وهي ممثلة هندية لعبت عدة أدوار بطولية في الأفلام الهندية وحازت على عدة جوائز بفيلم فير.

صدى البلد