السيسي يتحدث عن حل لتجاوز أزمة الدولار في مصر

السيسي

قال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، إنه حتى تتجاوز مصر أزمة الدولار الحالية، فإنه لابد من تصنيع كثير من المنتجات المستوردة.

وأضاف السيسي في تصريحات اليوم السبت، أنه رغم الظروف الحالية لم تتوقف الدولة عن العمل في المشروعات التي يتم تنفيذها.

وذكر أن “قطاع النقل والطرق كان مهملاً على مدار سنوات ولم يكن ترفا أن ننفق 2 تريليون جنيه على هذا القطاع”.

وتابع: “كان لابد من هذا الإنفاق الكبير لمشروعات ضرورية رغم ارتفاع الأسعار وتراجع قيمة الجنيه”.

وأفاد الرئيس المصري، أن الدولة تعمل لخدمة تعداد سكاني يزيد، و”كنا نعلم أننا سنعاني بسبب هذا الإنفاق”.

وأشار إلى أن الحديث أن الإنفاق الكبير من الدولة سبب الضغط على موارد الدولار، “لذا ندعو رجال الصناعة والمستثمرين لتصنيع هذه السلع والمنتجات التي يتم استيرادها بالدولار”.

وقال السيسي: “استسهال المستثمرين شراء السلع من الخارج يحتاج إلى صرامة من الدولة.. وتلوموني ليه الدولار ارتفع”.

وأكد أن هناك فرص عمل للمستثمرين لتصنيع كثير من السلع التي نستوردها من الخارج.

العربية نت