بشأن المدارس السودانية في مصر .. بيان جديد من السفارة السودانية

تعلن المستشارية الثقافية بالسفارة السودانية بالقاهرة لأصحاب المدارس والأسر السودانية بمصر بالاتي:

1. لم يرِد إلينا قرار رسمي من السلطات التعليمية بالسودان (وزارة التربية والتعليم الأتحادية) بالتقويم الدراسي للمدارس السودانية بمصر.

2. ما زالت السلطات التعليمية المصرية لم توافق للمدارس السودانية بمزاولة النشاط التعليمي.

3. لذلك ترجو المستشارية الثقافية من جميع أصحاب المدارس الالتزام التام واحترام سيادة وقرارات الدولة المضيفة.

4. كذلك ننوه لأسر الطلاب بأن إغلاق المدارس مازال ساريًا ولم تحصل أي من المدارس السودانية على ترخيص من السلطات المصرية باستئناف الدراسة لذلك نرجو من جميع أسر الطلاب التريُّث في عملية التسجيل للعام الدراسي الجديد وعدم دفع الرسوم نهائياً.

5. كذلك ننوّه لأصحاب المدارس التي أعلنت عن بدأ الدراسة التوقف فوراً قبل التعرض للمساءلة وسحب الترخيص والإغلاق النهائي. وبالله التوفيق..

المستشارية الثقافية

سفارة جمهورية السودان | القاهرة