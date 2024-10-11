شاهد بالفيديو.. الفتاة السودانية المشاركة في مسابقة ملكة جمال أفريقيا تؤكد: (وصلت المرحلة الأخيرة ولا أضع مكياج على وجهي)

كشفت الفتاة السودانية المشاركة في مسابقة ملكة جمال أفريقيا, للفتيات الأفريقياتالمقيمات ببريطانيا, عن تفاصيل المسابقة.

وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين, فقد نشرت المتسابقة السودانية “سماح”, مقطع فيديو عبر إحدى حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي.

وكشفت “سماح”, عن هدفها من المشاركة في المسابقة, مؤكدة أن الشركة الراعية تقدم جائزة عبارة عن مساعدة لعمل جمعية خيرية لأي بلد أفريقيا الهدف منها جمع تبرعات للبلد التي ستختارها.

وذكرت بحسب ما نقل عنها محرر موقع النيلين, أن تتمنى الحصول على الجائزة لمساعدة وطنها السودان, في ظل الوضع الذي يعيشه.

كما كشفت عن وصولها للمرحلة الأخيرة في المسابقة, مطالبة الجميع بدعمها حتى تصلها للهدف الذي تنشده.

وبحسب متابعات محرر موقع النيلين فقد فاجأت “سماح” متابعيها بأنها لا تحب وضع “الميك آب” على الرغم من مشاركتها في مسابقة ملكة جمال أفريقيا.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)