شغلت السيدة السودانية “عزيزة”, الرأي العام بالسودان, وذلك بعد ظهورها في مقاطع فيديو من حفل زواج زوجها. وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين, فإن الحسناء “عزيزة”, كانت قد زفت زوجها عريساً لزوجته الجديدة بكامل رضاها. https://www.facebook.com/reel/897393442273017 وفاجأت “عزيزة”, المتابعين بعد ظهورها في مقطع جديد وهي تزف زوجها وتودعه بالأحضان في لحظات رومانسية نالت إعجاب الجمهور. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

كانت هذه تفاصيل خبر شاهد بالصورة والفيديو.. بالأحضان وفي لحظات رومانسية.. الحسناء السودانية “عزيزة” تواصل إبهار المتابعين وتزف زوجها عريساً لزوجته الجديدة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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