صلاح يقلص الفارق مع حسام حسن.. ويكرر احتفاله الجدلي

قلص محمد صلاح، نجم ليفربول الإنجليزي، الجمعة، الفارق مع مدربه حسام حسن، الهداف التاريخي لمنتخب مصر.

وسجل صلاح هدفا في مرمى منتخب موريتانيا، خلال لقاء المقام على ملعب استاد القاهرة الدولي، ضمن التصفيات المؤهلة إلى كأس الأمم الأفريقية 2025.وأحرز صلاح هدفا في الدقيقة 79، من تمريرة عرضية أرسلها محمد حمدي الظهير الأيسر ببراعة، وحولها قائد الفراعنة في المرمى.ووصل صلاح إلى هدفه رقم 57، خلال مباراته الأولى بعد استكمال المئوية مع منتخب مصر.

وأصبح قائد الفراعنة على بعد 11 هدفا فقط من معادلة رقم حسام حسن الهداف التاريخي، برصيد 68 هدفا.وكرر صلاح احتفاله الجدلي بالقوس والسهم، والذي قام به مع ليفربول.وفسر صلاح هذا الاحتفال في وقت سابق، بأنه تقليد لاحتفال في لعبة الكيك بوكسينج، ويرى أنه أقرب للتعبير عن تاريخ المصريين القدماء.

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