أمريكية تحطم سيارة خطيبها السابق بسبب إنستغرام – صورة

أقدمت فتاة أمريكية على تحطيم سيارة خطيبها السابق بعد رؤيتها منشوراً له عبر إنستغرام أمام أحد المطاعم مع فتاة أخرى.

ونشر الشاب سلسلة فيديوهات عبر حسابه على تيك توك، وثق من خلالها الحادث، حيث كتبت الفتاة بالطلاء كلمة «خائن» على سيارة خطيبها السابق، وهشمت زجاج السيارة، بمساعدة إحدى صديقاتها.

وأوضح الشاب أن خطيبته انفصلت عنه بعد وقوع مشاكل بينهما، فيما قامت صديقة لها بالتواصل معه وعبرت عن رغبتها في الخروج معه لتناول العشاء، ثم نشرا مقطع فيديو دعائياً للمطعم مقابل الحصول على طعام مجاني.

وقال الشاب ويدعى جي جي روكز «رغم أنني حظرتها من متابعة حساباتي لكنها تمكنت من رؤية الفيديو والحضور إلى المطعم خلال 20 دقيقة».

وأشار إلى أن الشرطة قامت لاحقاً بالقبض عليها قبل أن تخرج بكفالة بعد يوم ونصف في الحجز. فيما أخبره مقربون بأنها ستدفع له مقابل إصلاح السيارة.

صحيفة الخليج