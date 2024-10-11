أعلن د أسامة عبدالرحمن مدير عام وزارة الصحة بولاية الجزيرة عن وصول طائرة تحمل تسعة اطنان من الأدوية والمعدات الطبية من مدينة بورتسودان العاصمة الإدارية الي ولاية الجزيرة مدينة المناقل . وقال. د. أسامة في تصريح خاص ل(سونا) أن الأدوية والمعدات الطبية جاءت لسد حاجة مستشفيات ولاية الجزيرة في ظل الظروف التي تشهدها البلاد ويشمل أدوية الطوارئ ومحاليل غسيل الكلي ومعينات العمليات وأدوية الأمراض المزمنة. وأكد أن هذه الأدوية تعزز جهود حكومة ولاية الجزيرة بقيادة الاستاذ الطاهر إبراهيم الخير والي ولاية المكلف في تقديم الخدمات للمواطنين وتوفير الخدمات المطلوبة لمصابي جرحي عمليات معركة الكرامة. سونا

كانت هذه تفاصيل خبر نقل (9) اطنان من الأدوية والمعدات الطبية لمستشفيات ولاية الجزيرة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.