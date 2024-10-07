نشر الفنان السوداني الشاب عثمان بشة, مقطع فيديو عبر إحدى حساباته المتابعة على مواقع التواصل الاجتماعي. وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين, فقد تفاجأ المطرب الشاب بمواطن سوري داخل حفل زواج سوداني أقيم بالعاصمة المصرية القاهرة. حيث خطف السوري “المايك” من فنان الحفل “بشة” وقدم أغنية الفنان الراحل سيد خليفة “أعلى الجمال تغار منا”. ووفقاً لما شاهد محرر موقع النيلين, فقد أبهر السوري المطرب والمعازيم الحاضرين بحفظه للأغنية وترديدها بطريقة جميلة وسط اعجاب الفنان عثمان بشة, الذي كتب على المقطع: (احساس انك تلاقي سوري حافظ أغاني سودانية حاجة جميلة جداً). الخرطوم (أخبار الخليج 365)

كانت هذه تفاصيل خبر شاهد بالصورة والفيديو.. خلال حفل سوداني بالقاهرة.. مواطن سوري يخطف “المايك” من الفنان عثمان بشة ويفاجئ المعازيم بتقديمه أشهر الأغنيات السودانية وسط دهشة وانبهار الحاضرين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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